Avec les matches disputés mercredi dernier, la compétition a rattrapé son retard et les deux groupes affrontent le deuxième tour du championnat sans matches reportés. Dans le groupe A, Ceares s’est faufilé parmi les candidats pour jouer la promotion pour la promotion, devenant l’équipe de révélation. Les hommes de Pablo Busto sont en tête, malgré un match de moins, et affrontent le deuxième tour avec quatre points d’avance sur Avilés, qui est aux portes de la promotion. Le deuxième est le Caudal, qui, après deux matchs à gagner, a battu Vallobín par le minimum, ce qui est l’avant-dernier. Et Llanera suit troisième après avoir ajouté deux nuls consécutifs dans leur fief, ce jour-là, ils ont sauvé un point dans le temps additionnel, contre Gijón Industria, venu mettre un 0-2 au tableau de bord. Ces trois premières équipes, avec Avilés, sont celles qui semblent affronter le deuxième tour dans la lutte pour obtenir les trois places de promotion. Colista et sans connaître la victoire, Avilés Stadium continue, ce qui est de plus en plus difficile de se retrouver à six points de Vallobín, avant-dernier, et à 14 de quitter les positions qu’ils joueront pour éviter la relégation. Il n’est pas non plus facile pour Vallobín d’atteindre le quartier calme car il est à huit points de celui-ci.