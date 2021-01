MotoGP a déjà un nouveau calendrier. La FIM, l’IRTA et Dorna ont publié un nouveau calendrier provisoire pour cette saison, qui Il débutera au Qatar le 28 mars. Le circuit international de Losail aura un double rendez-vous pour ouvrir l’année, le premier avec le Grand Prix du Qatar, du 26 au 28 mars, qui lancera une campagne passionnante. Ensuite, le week-end suivant (4 avril) se tiendra le GP de Doha, également à Losail.

Deux semaines plus tard, la tournée européenne commencera avec le GP du Portugal (18 avril), sur le circuit international de l’Algarve, avant de se rendre en Espagne pour la course classique du circuit Jerez-Ángel Nieto le 2 mai. Il GP d’Espagne Ce sera le premier des quatre grands prix qu’aura l’Espagne, qui continue de tenir ses quatre rendez-vous habituels au calendrier de MotoGP une année de plus.

Entre mai et septembre, toutes les courses de la tournée européenne auront lieu. Après Jerez, c’est au tour de France (16 mai), puis deux Grands Prix consécutifs en Italie (30 mai) et Catalogne (6 juin). Deux semaines plus tard, les pilotes se rendront en Allemagne (20 juin) et en Hollande (27 juin) consécutivement, avant d’affronter le dernier avant la pause estivale. Finlande (11 juillet). Bien que le GP de Finlande soit sujet à homologation.

Un double en-tête sous les lumières pour le coup d’envoi de 2021! 🤩 Consultez le calendrier provisoire #MotoGP, y compris le retour de Portimao! 📅 pic.twitter.com/Qzhs0AIudR – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 22 janvier 2021

À la fin de la course en Finlande, le MotoGP se termine pour vacActions jusqu’au 15 août, quand ils sont revenus pour disputer le GP d’Autriche au Red Bull Ring. Puis, le 29 août, le GP de Grande-Bretagne aura lieu à Silverstone. Enfin, pour conclure la tournée européenne, les grands prix d’Aragon (12 septembre) et de Saint-Marin (19 septembre) se dérouleront consécutivement.

En octobre ce sera au tour du tour d’Asie et d’Océanie qui comportera quatre courses, il commencera par le Grand Prix du Japon (3 octobre) et se terminera par Sepang (Malaisie) le 31 octobre. Entre les deux, la Thaïlande (10 octobre) et l’Australie (24 octobre), juste avant de mettre fin au championnat avec le Grand Prix de la Communauté valencienne, qui sera à nouveau la dernière course de la saison. En outre, il convient de noter que l’Argentine et les Amériques ne sont pas datées après avoir été reportées par Covid-19, tandis que l’Indonésie apparaît comme le test de réserve.