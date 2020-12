Carlos Sainz a clôturé la saison 2020 dans l’acte de Noël classique dans la famille Karting. Le pilote madrilène a mis la touche finale à un parcours exceptionnel, dans lequel il a terminé sixième au général. Maintenant, une nouvelle étape passionnante commence chez Ferrari, mais il voulait d’abord envoyer un message de remerciement à McLaren pour tout ce qu’il avait vécu: «Je viens de jours très excitants avec l’équipe avec laquelle j’ai tant vécu, tant d’heures, l’amour reçu de l’équipe, des fans, c’est ce qui me remplit le plus en tant qu’athlète, laissant aimé de tout le monde, c’est ce qui me manquera le plus, les gens.

Quelle note donnez-vous la saison?

«Je suis satisfait, une bonne année, bien que difficile au début car j’ai traversé des nids-de-poule, plusieurs d’affilée qui ne se sont jamais terminés, mais dès que la mauvaise séquence est passée et que j’ai pris de la vitesse de croisière, je me suis redressé pour terminer sixième, que j’ai signé quelques mois auparavant, un bon note, bon goût en bouche avec la 3e McLaren aussi ».

Qu’est-ce que ça faisait de porter du rouge?

«C’était une combinaison officielle sans sponsors, la même que j’utiliserai dans les premiers tests et faite sur mesure. Donc, cela vous va bien dès le premier jour, vous vous regardez dans le miroir et voyez que cela se passe vraiment. Je suis monté dans une Ferrari pour la première fois, j’ai fait un siège. Pour raconter une anecdote, je ne portais pas de casque et devais utiliser le casque de Marc Gené. Je peux déjà dire que ma première fois chez Ferrari était avec un casque Gené. Il n’y avait pas de miroir, je ne pouvais pas me regarder, mais quand j’ai vu les photos publiées, que je n’avais pas vues, j’ai été assez impressionné. Une journée spéciale que je suis sûr que je n’oublierai jamais ».

Premier contact avec Ferrari

“Tout a été très intense, depuis que nous sommes revenus d’Australie au 15 mai, ce qui a été annoncé, c’était une quarantaine très intense, beaucoup de zoom, des équipes et des appels étranges, mais bon on ne s’est pas ennuyé pendant la quarantaine pour toute la famille.”

Avez-vous discuté de quelque chose avec Ferrari?

«Je n’ai pas eu le temps lors de la première visite, parfois je deviens très fatigant mais entre la conférence de presse, certaines choses que j’ai dû signer et le nombre de personnes que je devais rencontrer, me présenter, ça m’a laissé le temps de poser des questions techniques. Je suis parti en voulant plus, mais je reviendrai en janvier et passerai un coup de fil pour continuer à enquêter. Cela m’a mis un peu en colère, car j’ai rencontré beaucoup de monde mais je ne pouvais pas poser les questions que je voulais poser. Vous habitez en Italie? C’est possible, mais maintenant il est très difficile de coordonner les voyages. J’ai déjà informé Ferrari de mon modus operandi. Je vais être assez lourd.

Alonso vous a-t-il donné des conseils?

“Pas encore, je suis sûr que nous allons parler et commenter le jeu, mais Ferrari a beaucoup changé depuis 2014 et l’équipe à l’époque a peu à voir avec aujourd’hui, la F1 change, mais sûrement pas l’esprit et ce qu’elle génère chez les fans” .

Qu’attendez-vous d’Alonso et de Renault?

«Il a eu la troisième meilleure voiture dans de nombreuses courses, ils ont fait trois podiums et Fernando dans cette voiture peut faire le truc Ricciardo ou plus, donc si Renault continue d’appuyer sur le bouton et d’avancer, il sera en tête. Mais ce qui inquiète le plus Alonso, comme moi, c’est 2022, quand la réinitialisation arrive ».

Pas de leader chez Ferrari

«Je le savais déjà. Quand je signe le contrat, je le signe. Que Binotto dise que c’est anecdotique, je suis allé dans toutes les équipes sur un pied d’égalité avec mes coéquipiers, pour partager et donner le meilleur pour l’équipe. La philosophie de l’équipe a été vue chez McLaren, toujours au-dessus du pilote. Quand je sors sur la piste, j’essaye de battre n’importe qui, que ce soit mon coéquipier ou pas.

Louange à McLaren

«J’essaie de ne pas le lire, mais j’ai une excellente relation avec Zak, c’est lui qui m’a fait confiance pour McLaren à la mi-2018 et est la personne la plus importante dans la résurgence de McLaren. Les signatures qu’il a faites, Seidl, Key, Stella son rôle principal, sont ses décisions et il mérite beaucoup de crédit. Alors je le félicite, sa restructuration de la marque a un grand mérite. “

Leclerc

«Il ne me regarde pas autrement, mais avec Charles à chaque fois que j’ai pu discuter pour enquêter sur quelque chose avant l’hymne, les conversations durent une minute ou deux mais c’est de cela que je peux parler. Nous nous entendons bien depuis son arrivée en F1 et j’espère qu’il continuera à le faire. Il est plus sérieux et calme que Lando c’est sûr, même moi ».

Binotto a déclaré qu’il le voyait chez Ferrari pendant plus de deux ans

“J’espère que je viens sans date d’expiration et que j’essaye de créer un cycle, je me sens comme l’aventure.”

Meilleur dépassement

«Celui de Hongrie et de Bahreïn à Leclerc était bon, mais pas à cause du fait qu’il était Charles, mais à cause du dépassement. Mais il y en a eu plus, celui de Bottas pour être une Mercedes, Kimi à l’extérieur à Monza … ».

Qu’avez-vous pensé de Ferrari lorsque vous rêviez de devenir pilote?

«Chaque fois que vous rêvez de Ferrari, vous rêvez de gagner, ce sont des mots qui vont de pair et mon rêve a toujours été de gagner avec eux, ce sera compliqué, bien sûr je vais tout donner pour essayer de le réaliser mais il reste encore un long chemin à parcourir, beaucoup de restructurations, beaucoup d’améliorations avec l’équipe pour me mettre en position de gagner un jour, mais c’est le but ultime et ce que je vais essayer.

Le Tifosi

«Ce qui compte le plus en F1, ce sont les résultats. Vivre en Angleterre m’a permis d’être proche de l’équipe, mais les podiums comptent aussi et le but est de faire de même mais dans un environnement différent. J’emporte ma philosophie de travail avec moi et j’espère que cela fonctionne.

Quelques tests

«Cela affectera négativement ma préparation d’avoir un jour et demi s’il n’y a pas de panne ou de pluie, quand on vient de trois ou quatre. Nouvelle voiture, volant et sensation… ce n’est pratiquement rien, les nouveaux vont l’accuser et la période d’adaptation que j’essaierai de réduire au maximum. Alors je prends ça avec philosophie.

Que signifie être chez Ferrari?

«Être pilote Ferrari a son importance, mais mon objectif est de rester le même, c’est la clé de ma progression en F1, et il n’y a rien et je n’ai rien qui me fait peur car je ne vais pas rester le même, ni cela ne changera ma façon de conduire. ne soyez ni ma personnalité, continuez à faire les choses comme avant. Je ne m’attends pas à ce que quoi que ce soit m’arrête.