Il premier baiser C’est une expérience dont la plupart des gens se souviennent tout au long de leur vie, c’est un moment où les nerfs et les émotions sont à la surface. Cependant, il y a des baisers dont on se souvient affectueusement et d’autres qui ne le sont pas. Cela dépend de l’expérience de chaque personne.

Dans le cas de les acteurs la scène n’est pas différente. Bien qu’il soit courant de les voir dans des scènes romantiques où leurs personnages embrassent quelqu’un d’autre, la vérité est que beaucoup des artistes célèbres ont eu un moment gênant en donnant leur premier baiser dans la vraie vie devant les caméras. Le site “vix.com” a fait une compilation des interprètes qui ont vécu cette expérience.

SELENA GOMEZ: L’actrice et chanteuse à succès a commencé sa carrière artistique à l’âge de 10 ans, a participé à plusieurs séries de Disney Channel, dont “The Wizards of Waverly Place”, dans laquelle elle a joué et l’a rendue très populaire. Un autre spectacle auquel il a participé était “Zack and Cody: Twins in Action”, où il a reçu son premier baiser de Dylan Sprouse.

Lors d’une interview sur l’émission Kelly Clarkson, Selena Gomz a avoué que c’était l’une des pires expériences de sa vie, car elle devait le faire avec Dylan, même si elle était très amoureuse de Cole, son frère.

KIRSTEN DUNST: L’actrice faisait partie du casting du film “Interview with the Vampire”, 1994. Kirsten avait 10 ans lorsqu’elle a participé au film et a eu une scène dans laquelle elle a dû embrasser le personnage de Brad Pitt, qui a 19 ans de plus qu’elle .

Dans une interview avec Conan O’Brian, l’actrice a assuré que c’était une expérience inconfortable et assez désagréable, car c’était quelque chose qui ne l’intéressait pas à ce moment-là, avec tout et que c’était Brad Pitt.

DAKOTA FANNING: À huit ans, Dakota a joué la version plus jeune de Reese Whiterspoon dans “Sweet Home Alabama”, où elle avait une scène où elle devait embrasser un garçon sur la plage. Elle a dit qu’elle se sentait nerveuse, mais s’en souvient comme quelque chose de très drôle.

JESSE EISENBERG: L’acteur américain est connu grâce à son rôle dans “The Social Network”, depuis lors on a beaucoup parlé de lui. Un fait que peu de gens savent, c’est que son premier baiser a eu lieu à 18 ans dans son premier rôle principal dans le film “Roger Dodger”.

Lors d’une interview avec WNYC, Eisenberg a expliqué que la scène sur la plage montre son premier baiser, qui était avec l’actrice Jessica Beal. L’acteur a décrit le moment comme une expérience fantastique.

JOSH HUTCHERSON: La co-star de “Hunger Games” a donné son premier baiser dehors devant les caméras, notamment dans la comédie romantique “Little Manhattan”, où il a embrassé Charlotte Ray Rosenberg.

Dans une interview avec le magazine Seventeen, Hutcherson a avoué que son premier baiser était terrible, car il était nerveux, ses parents étaient présents et plus de 14 membres du personnel le surveillaient.

ANNA CHLUMSKY: L’actrice américaine n’avait que 10 ans lorsqu’elle a participé au film “My Girl” et n’avait jamais embrassé personne. Elle a dû embrasser Macaulay Culkin lors d’une scène où ils se disputent sur la raison de la surévaluation du mariage et de l’amour.

