Ce qu’il faut savoir sur Celtics vs Raptors

Ces équipes semblaient destinées à se rencontrer. Les Raptors et les Celtics sont entrés dans la «bulle» de la NBA en tant que têtes de série n ° 2 et n ° 3, respectivement, et ils n’ont jamais bougé de leur place au classement de la Conférence Est.

Alors que les Raptors (53-19) ont terminé avec un meilleur bilan global que les Celtics (48-24), Boston a remporté trois de leurs quatre rencontres de saison régulière. Les Celtics ont également remis aux Raptors leur seule défaite «bulle» le 7 août, mais les deux entraîneurs ont reconnu que le résultat de ce concours ne signifiait finalement pas grand-chose.

“Nos gars ont bien joué, mais cela ne veut rien dire dans quelques semaines”, a déclaré l’entraîneur des Celtics Brad Stevens après la victoire. L’entraîneur des Raptors, Nick Nurse, a ajouté: “Je déteste le dire, mais je n’ai vraiment rien appris.”

Toronto a traversé les Nets au premier tour, complétant le premier balayage des séries éliminatoires de l’histoire de la franchise avec une victoire de 150-122 dans le match 4. Boston a fait face à un peu plus de résistance contre une équipe de Philadelphie jouant sans Ben Simmons, mais le résultat était le même.

Maintenant, les Celtics et les Raptors se rencontrent dans ce qui pourrait être la série la plus divertissante des séries éliminatoires avec une place en finale de la Conférence Est sur la ligne. Oui, cela signifie quelque chose.

Le match clé

Jaylen Brown contre Pascal Siakam

Seuls cinq autres joueurs ont défendu Siakam plus souvent que Brown pendant la saison régulière, selon NBA.com. Les données de match ne sont pas parfaites, mais Brown a fait un travail respectable contre Siakam, tenant le All-Star en avant à 10 des 24 tirs depuis le terrain.

La combinaison de taille (6-9, 230 livres), de compétences et d’athlétisme de Siakam est impressionnante, mais Brown (6-6, 223 livres) a montré qu’il était capable de le défier. Il est assez solide pour se murer dans la peinture et assez long pour contester des coups si Siakam essaie de se soulever sur lui.

Brown continue avec Siakam sur le mouvement de rotation, saute assez haut pour contester son coup de poussée et le force à faire une mauvaise passe, puis court au sol et jette celui-ci vers le bas. DEUX VOIES JAY pic.twitter.com/xSwqG3so19 – Hardwood Paroxysm (@HPbasketball) 26 octobre 2019

Brown possède également des pieds rapides, ce qui est important car les mouvements saccadés de Siakam déséquilibrent les défenseurs. Dans le clip ci-dessous, Brown reste dans sa position et reste fidèle à Siakam grâce à son mouvement de rotation breveté.

Le revers de la médaille de ce match peut être tout aussi important: Brown a amélioré sa manipulation du ballon et son tir à chaque saison, se transformant en un buteur de 20 points par match. Mais la capacité de Siakam à couvrir rapidement le sol peut causer des problèmes à Brown.

C’est comme ça que vous jouez la défense. Siakam oriente ses appuis, coulisse pour bloquer * avec ses hanches * le début de drive main droite de Brown, revient parfaitement en position (re-bloque le drive main gauche) + garde les bras en l’air (conteste le tir immédiatement) Dayum @Raptors_FR pic.twitter.com/UEK2Trc4QA – Guillaume (@GuillaumeBInfos) 26 octobre 2019

Ces gars-là ne se feront pas face pour chaque possession, bien sûr. Les Celtics et les Raptors sont extrêmement commutables, et c’est en partie ce qui en fait deux des meilleurs groupes défensifs de la NBA.

Pourtant, cela vaudra la peine de regarder cette bataille individuelle, surtout maintenant que la pression est sur Siakam pour produire l’option n ° 1.

Le grand nombre

56,5

Les Raptors ont en moyenne 56,5 points de banc par match dans leur série de premier tour contre les Nets. Ce nombre a été gonflé par l’effort de 100 points de la foule de banc lors du match 4 – le plus grand nombre de points marqués par une unité de réserve dans l’histoire de la NBA – mais il a également souligné la formidable profondeur de Toronto. Serge Ibaka (19,3 points par match contre Brooklyn), Norman Powell (17,5) et Terence Davis (11,3) ont chacun obtenu une moyenne à deux chiffres au premier tour et devraient contribuer d’importantes minutes contre Boston.

Les Celtics, quant à eux, comptent beaucoup sur Brown, Jayson Tatum et Kemba Walker pour fournir la majorité de leurs points. Ce trio a récolté en moyenne plus de 70 points par match lors du balayage du premier tour de Boston, et le joueur de banc le plus performant était Enes Kanter (5,5).

Kyle Lowry et Gordon Hayward sont tous deux aux prises avec des problèmes de cheville. Le statut de Lowry pour le jeu 1 et au-delà n’est pas clair, et Hayward devrait rater toute la série. Cela rend les autres gars de la rotation encore plus importants.

Calendrier Celtics vs Raptors

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

27 août Match 1 18 h 30 ESPN 29 août Match 2 TBD TBD 31 août Match 3 TBD TBD 2 septembre Match 4 TBD TBD 4 septembre Game 5 * TBD TBD 6 septembre Match 6 * TBD TBD 8 septembre Jeu 7 * TBD TBD

*si nécessaire

Prédiction Celtics vs Raptors

Raptors sur Celtics, 4-3

Après que trois des quatre séries du premier tour de l’Est se sont terminées par des balayages, celle-ci devrait être beaucoup plus compétitive. C’est vraiment un jeu d’enfant parce que le niveau de jeu, le coaching et l’intensité seront si élevés dans tous les domaines.

Cela dit, le léger avantage va aux Raptors ici. Les étoiles brilleront dans la «bulle», mais la différence sera la profondeur de Toronto.