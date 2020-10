Velez a disputé mercredi son match aller de la 16e de finale de la Coupe d’Amérique du Sud contre Peñarol. Enfin, il était de 0 à 0 à Liniers dans un résultat qui laisse la série ouverte pour le match revanche en Uruguay.

Après la réunion, l’un de ceux qui ont parlé à la presse était Ricardo Centurion. “La différence entre les matches se faisait sentir, nous n’étions pas satisfaits. Nous avons utilisé les espaces, ils ont beaucoup fermé. Parfois, nous ne nous sommes pas rencontrés”, a expliqué Ricky après l’égalité sans but.

En outre, il a évoqué le retour de Gago aux champs et dit que “Son intégrité nous remplit de gratitude. Nous le remarquons très bien et c’est une joie qu’il ait terminé les 90 minutes sans problème.”

Centu a montré sa poitrine pour le retour à jouer à Montevideo et en a profité pour envoyer un message aux fans de Vélez. «Je me mets dans la peau du fan, ça doit être difficile de devoir le regarder à la télévision et de ne pas pouvoir accompagner ici dans le stade. Le truc c’est qu’on va essayer de tout donner en visiteur la semaine prochaine là-bas, on les sent proches de nous , soyez assurés que nous allons tout donner », a-t-il déclaré.

Un autre qui a pris la parole était Mauricio Pellegrino. Le DT a fait ses débuts dans l’équipe des Liniers et a déclaré que “l’équipe était anxieuse et déséquilibrée. Nous devons suivre la ligne de la deuxième mi-temps quand elle était plus calme, avec une meilleure circulation et une meilleure arrivée”.

Pour conclure, l’entraîneur a conclu en disant que “nous sommes une équipe en construction mais en Uruguay le jeu sera différent, plus émotionnel que tactique, mais nous allons augmenter notre jeu pour prendre la série”.