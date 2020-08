Le pilote mexicain Sergio Pérez réalise une performance très positive sur le circuit de Spa-Francorchamps. Avec trois cinquièmes places et une sixième place comme résultats les plus pertinents de ces dernières saisons, cette année il est assez fort grâce au potentiel du Racing Point RP20.

Sergio Perez – Voiture n ° 11

Résultats du GP de Belgique 2019: Grille de départ: 7e – Course: 6e

« C’était un vrai défi de revenir la dernière fois parce que c’était une course très exigeante physiquement dans la chaleur et nous avons dû gérer soigneusement les pneus pour faire fonctionner notre stratégie de guichet unique. L’équipe a fait un excellent travail pour me rattraper et maintenant que J’ai fait une course, je me sens beaucoup plus préparé pour ce week-end.

Nous avons fait du très bon travail la dernière fois en transformant notre forme de qualification en un bon résultat de course et en exécutant bien notre stratégie. Nous pouvons prendre cet élan à Spa, viser beaucoup de points et essayer de continuer à pousser dans le championnat des constructeurs.

Je suis assez fier de mon bilan à Spa. J’ai fini dans le top cinq à plusieurs reprises, donc c’est certainement l’un de mes circuits les plus forts. J’aime conduire la RP20 et elle a très bien fonctionné sur différents types de piste cette saison. Si nous mettons tout ensemble, nous pouvons nous battre pour un autre bon résultat ce week-end. «

Balade Lance – Voiture n ° 18

Résultats du GP de Belgique 2019: Classement: 16e – Course: 10e

« Spa-Francorchamps est une belle piste et elle a toujours été bonne pour notre voiture. Une Formule 1 prend vraiment vie à Spa, tout comme Silverstone ou Suzuka. On a vraiment l’impression de pousser la voiture à la limite et on comprend ce qu’elle peut faire. dans ce type de circuit.

Ma mère est née en Belgique, j’ai donc du sang belge. C’est toujours super de «retourner» en Belgique et j’espère que je pourrai aussi obtenir un bon résultat. Le spa est toujours le clou de la saison pour moi et j’ai hâte de partir.

C’était génial de voir Checo au volant à Barcelone. Nous regrettons tous de l’avoir dans les parages et nous sommes heureux qu’il ait pu récupérer si rapidement. Nous nous poussons de l’avant. On pouvait certainement le voir lors des qualifications et aussi pendant le Grand Prix. C’est ce que vous attendez d’un coéquipier. »