Jesé Rodriguez il en a marre. Le footballeur canarien, désormais au chômage après avoir mis fin à son contrat avec le PSG, se prépare individuellement à Las Palmas en attendant de trouver une nouvelle aventure professionnelle. Et pendant ce temps, il est plus protagoniste pour ses problèmes personnels que pour ce qui est lié au ballon. Le joueur est revenu avec Aurah Ruiz, non sans peine, mais il voit comment d’autres femmes l’attaquent pour, selon lui, obtenir de lui de l’argent. Ce sont les cas de Melody Santana ou Rocío Amar, auquel il a envoyé un message très clair sur Instagram.

C’est dans son récit artistique, pas dans son récit personnel, dans lequel Jesé Rodríguez a partagé une “ histoire ” avec un long texte dans lequel il demande à être laissé seul: «Avec mon argent, je peux faire tout ce qui sort de mes œufs. Personne ne m’a rien offert. Si mes enfants aujourd’hui vont bien et vivent bien c’est grâce à moi, car certaines femmes n’aiment pas travailler et ils aiment gagner des bourses ou des produits de luxe assis ou se mettre le cul. Maintenant c’est triste. Jetez tout ce que vous voulez, je n’ai pas peur, et moins mal ».

“Laisse-moi tranquille et vis ta vie”

Vous pouvez notamment évoquer Melody, la mère de ses deux aînés, qui a récemment assuré qu’elle allait dénoncer un Jesé Rodríguez qui n’a pas peur: «En attendant le prochain coup, tout a des conséquences et aucun ne se passera bien. Laisse-moi tranquille et vis ta vie. Qu’on le veuille ou non, je serai toujours le père de tous mes enfants. Je pourrais dire des milliers de choses mais je vais laisser ça comme ça parce que je ne vis pas de ce que tu veux vivre maintenant, ni de ce que tu veux vivre. Dieu merci, je gagne de l’argent en dormant. Continuez à sucer, à parler et à consulter. Ils sont soit perdus, soit perdus.

Comme les gens qui oublient très vite le passé sont ingrats. Ils sont hypocrites, égoïstes et sales. Et maintenant ils veulent gagner de l’argent en parlant de moi. Vous avez déjà quelques jours de plus pour parler », conclut Jesé dans ce message dur qu’il a envoyé via Instagram à ses« haineux ».