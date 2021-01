Mis à jour le 13/01/2021 16h04

Une nouvelle version de ceux présentés en 2020? À ses lancé, lors de son nouvel événement au CES 2021, leurs nouveaux ordinateurs portables gamers appelés ROG Zephyrus G14 et G15, les mêmes qui viennent avec une série de changements, plus de couleurs et une finesse tout à fait remarquable dans l’équipement.

REGARDEZ: Asus lance son ordinateur portable ROG Zephyrus G14 au Pérou: regardez le prix et les fonctionnalités

Dans le cas du nouveau ROG Zephyrus G14 2021, il arrivera en quatre couleurs, appelées Holographic White, Moonlight White, Eclipse Grey et Holographic Grey. Mais ce n’est pas la seule chose, mais sa couverture sera dynamique, avec des lumières qui peuvent montrer non seulement le nom de la marque, mais même des personnages. Il consomme peu de ressources système.

Holographic White, Moonlight White, Eclipse Grey et Holographic Grey sont les nouvelles couleurs de l’Asus ROG. (Photo: Asus)

La société mentionne qu’elle dispose de la dernière version de son processeur AMD Nvidia pour améliorer les jeux. De la même manière, il offre jusqu’à 10 heures d’autonomie et le chargeur Tipi-C peut être utilisé pour le brancher.

Mais pas seulement cela, le Asus ROG Zephyrus G14 2021 il peut exécuter vos jeux en qualité WQHD avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Ceci est certifié par Pantone pour améliorer la qualité des graphiques.

D’autre part, l’Asus ROG Zephyrus G15 2021 est disponible en deux couleurs, noir et blanc. L’écran, qui est certifié Pantone, mesure 15 pouces et a un rapport hauteur / largeur de 16: 9.

En outre, il a une résolution WQHD avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, ainsi qu’une luminosité de 300 nits. Cela générera que tous vos jeux peuvent être beaucoup plus fluides comme si vous les viviez dans la même réalité.

L’ordinateur portable a jusqu’à 6 haut-parleurs Dolby Atmos, un pavé tactile beaucoup plus grand, et peut être chargé avec USB Type-C, et fonctionne avec Wifi 6.