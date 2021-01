Lors de son passage dans le CES 2021, À ses est de retour pour apporter une série de nouveautés. L’année dernière, il a non seulement lancé son nouveau ROG Zephyrus G14 et G15, les mêmes qui ont déjà une nouvelle version; mais maintenant, il a montré des cahiers avec des styles plus jeunes.

Nous parlons du nouveau ROG Strix G15 et G17 à partir de 2021, qui sont beaucoup plus minces une fois fermées. Dans la mesure, c’est 22,69 mm.

Ils viennent en noir, mais le graphique LED qui occupe le boîtier sera de différentes nuances. Dans le CES 2021 Ils ont montré à la fois la couleur rouge et électrique punk ou rose.

Comme indiqué par la société, il est livré avec le dernier processeur AMD, alimenté par un GPU Nvidia.

Son écran peut atteindre jusqu’à 300 Hz en résolution FHD, tandis qu’en QHD il atteindrait jusqu’à 165 HZ, ce qui garantit surtout une fluidité extrême lorsque vous jouez à vos jeux vidéo préférés.

Mais ce n’est pas tout, son écran, qui varie en fonction du modèle que vous choisissez, aura des lunettes si fines qu’elles mesurent environ 4,5 mm.

Et la batterie? Un point qui intéresse beaucoup. La charge de cet ordinateur portable serait de 90 Wh et il peut être connecté à la prise à l’aide d’un câble USB Type-C, ce qui améliorerait le système de connectivité.

FICHE TECHNIQUE ROG STRIX G15 ET G17

Processeur: AMD® Ryzen ™ 9 5900HX – AMD® Ryzen ™ 7 5800H

Graphique: NVIDIA® GeForce RTX 3080 Max-P, 16 Go GDDR6 VRAM / NVIDIA® GeForce RTX 3070 Max-P, 8 Go GDDR6 VRAM / NVIDIA® GeForce RTX 3060 Max-P, 6 Go GDDR6 VRAM

Système opératif: Windows 10 Famille – Windows 10 Professionnel

Afficher: 15,6 pouces

Mémoire: 32 Go + 32 Go de mémoire SDRAM DDR4 à 3200 MHz

Espace de rangement: 2 x emplacement SSD M.2 (NVMe® PCIe®), PCIe® 3.0 1 To (hyper) / 1 To, prise en charge RAID 0

Clavier: Clavier mécanique optique, prend en charge l’éclairage par touche avec un temps de réponse de 0,2 ms et une course de touche de 1,9 mm

L’audio: 4 haut-parleurs, prise en charge de haut-parleurs hautes performances (woofer descendant * 2, avec AMP intelligent)

Wi-Fi / Bluetooth: 2×2 multi-antennes WiFi 6 (802.11ax) – Bluetooth® 5.0

Tambours: 90 Wh

Source de courant: Adaptateur secteur 240 W

Autres: Casquettes d’armure personnalisables * 2 (noir et argent translucide avec paillettes) Pierre angulaire II

Couleur: Noir, avec armure en caoutchouc gris personnalisable (par défaut)

Dimensions: 15 “avec 35,49 (L) x 25,99 (P) x 22,69 ~ 27,2 (H) cm et 17” avec 39,5 (L) x 28,21 (P) x 23,4 ~ 27,5 (H) cm