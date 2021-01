Marquer votre présence dans le CES 2021, À ses leurs nouveaux ordinateurs portables avec un deuxième écran au-dessus du clavier. Ils sont sur Zenbook Pro Duo 15 OLED et Zenbook Duo 14. Quelles sont toutes ses caractéristiques? Combien coûteront-ils? Ici, nous vous disons tout.

La Zenbook Pro Duo 15 OLED Il dispose d’un processeur Intel Core i9 de 11 génération, ainsi que d’une carte graphique Geforce. Il contiendra 1 To de mémoire et 32 ​​Go de RAM DDR4, ce qui lui permettra d’exécuter à la fois des jeux et des programmes de conception.

Son type d’écran sera Dual en 4K. Le principal sera immergé dans des cadres assez résistants et minces avec une résolution de 3840 x 2160 et une taille d’écran tactile OLED HDR de 15,6 pouces. De même, son écran secondaire, qui dispose déjà du classique “mode sombre” afin de s’occuper non seulement de la batterie, mais aussi de la visibilité des personnes.

Ce panneau secondaire est de 14 pouces avec une technologie également en 4K. De même, il est tactile afin que vous puissiez déplacer les applications souhaitées, telles que l’utilisation de programmes de conception, de la musique et même de profiter de vos discussions dans cette section.

L’ordinateur portable a la capacité de prendre en charge même le Wifi 6 et, pour le moment, la date de lancement officielle à la vente, ainsi que son prix, sont inconnus.

D’autre part, le Asus Zenbook Duo 14 Il viendra avec un processeur Intel Core i7 de 11 génération, améliorant même ses performances de 40%. Il mesure 16,9 mm et pèse 1,6 kg.

Son écran, validé par Pantone, occupe 93% de la totalité de l’écran, de la même manière il fait 14 pouces et a une résolution de 1920 x 1080 avec la technologie FHD. Alors que le second est de 12,6 pouces FHD.

La société mentionne que les performances de cet Asus Zenbook Duo 14 sont de 17 heures et sa batterie est de 70 Wh. Son prix n’a pas non plus été mentionné, mais on s’attend à ce qu’il soit connu prochainement.

Découvrez les fonctionnalités des nouveaux ordinateurs portables Asus lancés au CES 2021. (Photo: Asus)

FICHE TECHNIQUE ASUS ZENBOOK PRO DUO 15 OLED ET ZENBOOK DUO 14

Processeur: AMD® Ryzen ™ 9 5900HX / AMD® Ryzen ™ 7 5800H

Graphique: NVIDIA® GeForce RTX 3080 Max-P, 16 Go GDDR6 VRAM / NVIDIA® GeForce RTX 3070 Max-P, 8 Go GDDR6 VRAM / NVIDIA® GeForce RTX 3060 Max-P, 6 Go GDDR6 VRAM

Système opératif: Windows 10 Famille / Windows 10 Professionnel

Moniteur: écran principal: Validé PANTONE® 15,6 pouces

– 4K UHD IPS 120Hz, Adobe 100%, 3ms, écran non tactile

– FHD IPS 300Hz, 100% sRGB, 3ms, écran non tactile

ScreenPad ™ Plus: 14.09 “

– UHD (3840 x 1100) IPS 60Hz, NTSC 72%, écran tactile

– FHD (1920×550) IPS 60Hz, NTSC 72%, écran tactile

Mémoire: Comprend 16 Go de DDR4 à 3200 MHz, plus 1 x emplacement SODIMM jusqu’à 16 Go (prend en charge jusqu’à 32 Go au total)

Espace de rangement: 2 x emplacement SSD M.2 (NVMe® PCIe®), PCIe® 3.0 x4 512 Go / 1 To, prise en charge RAID 0

Clavier: Clavier chiclet rétroéclairé, supports et clé, par touche avec course de 1,4 mm

L’audio: 4 haut-parleurs, prise en charge de haut-parleurs hautes performances (haut-parleur de graves descendant * 2, tweeter vers le haut * 2, 2×4 W avec Smart AMP) / Dolby Atmos, conforme LPAP / Certification audio haute résolution (HRA) / Microsoft Cortana (Réseau de microphones à champ lointain) Suppression bidirectionnelle du bruit AI

Wi-Fi / Bluetooth: 2×2 multi-antennes WiFi 6 (802.11ax) / Bluetooth® 5.0

Ports d’E / S: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ™, DisplayPort 1.4, TBT, entrée PD 20 V / 3A ; sortie 5 V / 3A – 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (en bas) – 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A ( droite) – 1 x HDMI (prise en charge HDMI 2.0b) – 1 x prise combo audio – 1 x RJ45 – 1 x lecteur de carte MicroSD (MicroSD 4.0, vitesse de 312 Mo / s)

Tambours: 90 Wh

Source de courant: Adaptateur secteur de 240 W – Prend en charge USB-C ™ Power Delivery 3.0 jusqu’à 100 W

Dimensions: 36 x 26,8 x 2,1 cm

Poids: 2,4 kg