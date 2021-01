Mis à jour le 01/06/2021 19:23 pm

Combien coûteront ces nouveaux téléviseurs? Samsung, la société sud-coréenne, a lancé dans son Firts Look, dans le CES 2021, ses nouveaux téléviseurs appelés Neo QLED 8K (QN900A) et 4K (QN90A). Avec cela, la société sud-coréenne propose une nouvelle façon de regarder la télévision grâce à un système de source de lumière appelé Quantum Mini LED.

Afin de concevoir le Mini LED Quantum, fait remarquer Samsung, une lentille a été utilisée pour diffuser la lumière et un boîtier a été utilisé pour fixer la LED en place, obtenant ainsi de minces microcouches remplies de beaucoup plus de LED.

De même, la marque sud-coréenne souligne que son nouveau Neo QLED augmente l’échelle de luminance à 12 bits avec 4096 pas; Cela permet de rendre les zones sombres plus sombres et les zones claires plus lumineuses, ce qui se traduit par une expérience HDR plus précise et immersive.

Comment ça marche? Eh bien le Processeur Neo Quantum, breveté par Samsung, utilise jusqu’à 16 modèles de réseaux neuronaux différents, chacun formé à l’apprentissage en profondeur et à la technologie d’amélioration de l’intelligence artificielle, optimisant la qualité d’image en sortie d’image 4K et 8K quelle que soit la qualité d’entrée.

Le Neo QLED 8K 2021 de Samsung présente un nouveau design Infinity One – un écran presque sans cadre qui offre une expérience visuelle encore plus immersive. En plus d’une station d’accueil Slim One Connect, un système de gestion des câbles qui peut être attaché à l’arrière du téléviseur, créant une connexion facile et presque invisible.

CONTENU DU SAMSUNG NEO QLED 8K 2021

Samsung Health: qui transforme la maison en salle de sport personnelle, et la nouvelle fonction Smart Trainer suit et analyse la posture en temps réel, comme un entraîneur personnel. Pendant et après l’entraînement, Smart Trainer fournit des commentaires sur le formulaire, vous aide à compter vos répétitions et calcule les calories brûlées.Super Ultrawide GameView: offre aux joueurs la possibilité de jouer non seulement avec le rapport d’aspect large de 21: 9, mais même avec le rapport d’aspect ultra-large de 32: 9. l’action. Et la barre de jeu permet aux joueurs de surveiller et d’ajuster rapidement les aspects critiques du jeu, qu’il s’agisse de changer les proportions, de vérifier le décalage d’entrée ou de brancher un casque.Google Duo: Les consommateurs peuvent utiliser leur téléphone pour lancer un appel vidéo haute vitesse et de haute qualité auquel jusqu’à 32 personnes peuvent se joindre, quel que soit le système d’exploitation utilisé.PC à la télévision: sur les appareils Samsung permet aux consommateurs de connecter un PC au téléviseur, ce qui aide à travailler et à apprendre depuis la maison via l’écran du téléviseur avec une souris, un clavier et un PC connectés.