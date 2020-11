Mis à jour le 16/11/2020 à 11:13

Cesar Vallejo contre. Melgar Ils s’affrontent ce lundi dans un match intense qui se déroulera au stade Monumental de Ate. L’équipe dirigée par ‘Chemo’ del Solar tentera de garder les points en jeu pour rester en tête du classement et continuer à rêver d’atteindre les Play Offs, tandis que le casting d’Arequipa cherche à sortir des dernières places de son groupe.

César Vallejo et Melgar: alignements confirmés

César Vallejo et Melgar: minute par minute

César Vallejo et Melgar: l’aperçu

César Vallejo et Melgar Les visages seront vus le lundi 16 novembre au stade Monumental pour le sixième jour de la phase 2. L’affrontement aura lieu à partir de 13h15 et sera transmis par le signal GOLPERU, en plus, vous pouvez suivre le minute par minute, les buts et tous les incidents de Depor.com.

Cesar Vallejo arrive à ce duel en tant que leader du groupe B avec 11 unités accumulées jusqu’à présent au cours des cinq matchs qui ont été joués. Lors du dernier match, l’équipe «Poeta» a fait match nul 0-0 contre le Sport Huancayo et est la seule équipe qui reste invaincue depuis la reprise du football dans notre pays.

«Nous l’avons essayé avec nos armes, avec l’intention du jeu, en essayant d’élaborer du début et de l’intérieur aussi. C’était un match assez régulier, mais l’arc s’est fermé pour nous », a déclaré l’entraîneur après le match nul contre le Sport Huancayo.

«La campagne est bonne, il y a quatre matchs à venir, nous verrons ce que nous sommes capables de faire et nous espérons qu’à la fin nous serons heureux et calmes de cette bonne année. Je remercie mes joueurs pour leurs efforts et pour leur intention de jouer », a-t-il poursuivi.

Melgar, pour sa part, occupe l’avant-dernière place du groupe B avec un total de 4 points cumulés et atteint ce choc après un match nul 0-0 contre Carlos A. Mannucci dans un duel qui s’est déroulé jeudi dernier au Monumental.

