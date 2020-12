Les joueurs de football apprécient ces jours avec leurs familles. le Noël Ce sont des dates très spéciales également pour les athlètes. Certains ont plus de jours de vacances et d’autres moins, cela dépend du pays dans lequel ils jouent, mais tous en profitent pour se retrouver avec leurs proches pour fêter Noël, toujours accompagnés de leurs femmes, les célèbres WAG, qui révolutionnent aussi Instagram à ces dates.

Et c’est que beaucoup d’épouses ou de partenaires des joueurs de football montrent sur les réseaux sociaux le voyages, luxes, cadeaux coûteux et publient même des messages suggestifs au moment de Noël, révolutionnant Instagram et à de nombreuses occasions éveillant une envie saine, alors qu’ils célèbrent Noël avec style.

Par exemple, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo Ils ont voyagé à Dubaï avec leurs enfants pour y profiter de quelques jours de vacances, une destination exotique que beaucoup n’ont pas aimée, car en théorie l’Italie est confinée et on ne peut partir que pour une juste cause. Pour sa part, Messi et Antonella Roccuzzo s’est envolé pour l’Argentine pour être avec leurs familles, comme l’ont fait Wanda Nara et Mauro Icardi. Sara Sálamo a séjourné à Madrid avec Isco et leurs enfants, et d’autres couples de footballeurs ont mis en ligne des photos et des vidéos des vacances que nous compilons ci-dessous.