Avec seulement 20 ans, Erling Haaland il est devenu l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe. Il a déjà marqué 14 buts en 11 matches de Ligue des champions, grâce à son dernier doublé pour le Borussia Dortmund contre Bruges. Pour être qui il est aujourd’hui, à l’adolescence, il a gagné 12 kilos de masse musculaire en seulement 15 mois, grâce à un changement de régime et de routine. C’est ainsi que le Norvégien s’est transformé pour cesser d’être un grand enfant et devenir le tueur qu’il est maintenant.

Erling Haaland était l’attaquant révolutionnaire en Europe la saison dernière. L’attaquant norvégien a émergé avec le RB Salzburg en Ligue des champions et a changé de vision en hiver pour rejoindre le Borussia Dortmund. Lors de sa première saison dans la meilleure compétition de clubs d’Europe, Haaland a marqué 10 buts. Maintenant, après trois tours de la phase de groupes, il en a déjà eu quatre, il a marqué chaque soir de la Ligue des champions.

Le talent pour le football vient dans son sang, car son père était aussi footballeur. Enfant, Haaland attirait déjà tous les regards mais l’étirement qu’il a frappé à l’adolescence l’a obligé à porter une attention particulière à son alimentation et à son travail physique. Une tâche qu’il a assumée Supprimer Steenslid, ancien footballeur et maintenant entraîneur et entraîneur de fitness. Comme rapporté il y a quelques mois dans Il Corriere dello Sport, Haaland était un mangeur de citron vert. “Son assiette était littéralement une montagne pleine de nourriture”dit-il au journal italien.

Ceci, combiné à sa croissance, l’a obligé à inclure des changements dans son alimentation et son exercice physique, pour atteindre un physique plus travaillé et équilibré. «Il a gagné 12 kilos de masse musculaire en 15 mois. Incroyable! C’était nécessaire parce qu’il avait grandi de huit pouces en peu de temps et que son corps était déséquilibré. Nous avons vraiment dû «réinitialiser» », a expliqué Steenslid.

Il copie le régime de Cristiano Ronaldo

Le plan de Steenslid a fonctionné. “Son physique répond très bien à l’entraînement car il a une génétique bénéfique”, a-t-il déclaré. Des années plus tard, Haaland a décidé de copier la puissance de Cristiano Ronaldo, puisque l’attaquant portugais, bien passé trente ans, est toujours écrasant. Tout est survenu après une conversation entre le père du Norvégien et Patrick Evra au cours de laquelle le Français lui a raconté un repas qu’il avait eu avec Ronaldo dans lequel “il ne mangeait que du poisson, rien de plus”. Le Portugais a expliqué à l’occasion que son régime est basé sur six repas par jour, toujours différent, avec «des pâtes pour les glucides et du poisson ou du poulet pour les protéines, toujours sans sel».

L’évolution de Haaland a été brutale. L’attaquant norvégien compte déjà 4 buts dans cette Ligue des champions et en six matches de Bundesliga, sur 13 buts pour Dortmund, cinq ont été signés par Haaland.