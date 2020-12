Il Séville Il a déjà un rival pour se battre pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions, et comme on pouvait s’y attendre de son statut de deuxième de la phase de groupes, ce ne sera pas facile. Il Borussia Dortmund il n’était pas l’un des rivaux les plus durs du battage médiatique, mais la simple présence de deux stars mondiales en herbe, comme Erling Braut Haaland et Jadon Sancho, ils compliquent la mission du tableau réalisé par Julen Lopetegui, bien qu’avec de réelles options de réussite.

Classé comme deuxième du groupe derrière Chelsea, Rival de l’Atlético au deuxième tour, Séville a attendu son rival au premier tour de la Ligue des champions et l’a trouvé dans une équipe éminemment offensive qui ne traverse pas son meilleur moment. Sans surprise, la défaite rougissante contre Stuttgart le week-end dernier – 1-5 au Signal Iduna Park – a été la goutte d’eau pour l’entraîneur Lucien Favre, qui a été brusquement démis de ses fonctions. l’inconnu Edin Terzic, qui prendra les rênes de l’équipe allemande jusqu’à la fin de la saison.

La principale opportunité de Séville est de maintenir sa ligne défensive au plus haut niveau, avec Koundé, Diego Carlos et Fernando forment le triangle de sécurité classique, et surtout pénaliser la fragilité dans ces luttes d’un Borussia Dortmund sans figure de référence à l’arrière, puisque Mats Hummels est loin d’être son meilleur ton physique.

Tout ce que Dortmund peut manquer derrière, ils ont devant eux, et c’est le duo Haaland-Sancho représente l’un des grands dangers de la Ligue des champions. Les deux assurent un déséquilibre à partir de profils complémentaires, axé sur l’objectif aux niveaux stratosphériques par le Norvégien, objectif de pratiquement tous les grands d’Europe, et en dribble et assistance en anglais, qui pourraient faire le saut vers le Premier la saison prochaine et qui, bien que ne performant pas comme il y a quelques mois, est capable de décantez un match avec leur performance individuelle.

Dernier duel… en Ligue Europa

Le dernier duel entre Séville et Dortmund les force à revenir en phase de groupes de l’UEFA Europa League en 2011. L’équipe andalouse a remporté l’Allemagne par le minimum avec un but de Luca Cigarini, et a fait match nul (2-2) à Nervión, dans un match rapide avec des alternatives . Désormais, dans la plus haute compétition continentale, les deux clubs se battront dans leur état actuel pour des niveaux bien plus élevés qu’alors.

La date exacte des duels entre Séville et Borussia Dortmund, mais les matches aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui dans cette série se dérouleront au Sánchez Pizjuán, auront leurs dates les 16/17/23/24 février, tandis que les matchs retour, en Celles qui seront décidées sur la quatrième classée auront lieu le 9/10/16/17 mars. Le vendredi 19 mars, le tirage au sort des salles aura lieu et les demi-finales de la Ligue des champions, laissant la place à la finale à Istanbul prête pour Séville ou le Borussia Dortmund.