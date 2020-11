Pas habitué à un physique aussi exubérant dans le monde du football, Adama Traoré attire l’attention sur ses muscles et sa vitesse, étant déjà une pièce fondamentale de l’équipe espagnole et l’un des rivaux les plus redoutés par toute défense. L’attaquant assure qu’il ne fait pas de poids mais comment a-t-il réussi à atteindre cet état de forme? La raison est dans leur génétique et leur travail quotidien.

Il attire l’attention par sa puissance, ses muscles et sa vitesse. L’attaquant de Wolverhampton et de l’équipe espagnole, Adama Traoré, se distingue par son apparence physique, rare chez ses collègues. Malgré ce que cela peut sembler en regardant ses bras, l’attaquant ne soulève pas de poids. «Je ne fais pas de poids car je gagne du volume très rapidement. Je fais d’autres types de travail », a-t-il assuré.

Pour avoir ces muscles, Traoré effectue des exercices de force avec poulies, élastiques et isométries sur des éléments instables ou avec l’aide de son entraîneur personnel. Vous faites également des entraînements de haute intensité et de courte durée comme les sprints. Et est-ce que la vitesse est une autre de ses compétences qui se démarque. Il aurait une vitesse moyenne d’environ 22 km / h lors des matches de Premier League avec Wolverhampton. Et le plus surprenant, c’est qu’il fonctionne avec les freins.

J’ai toujours été rapide, depuis que je suis petite. Les gens pensent que je cours très vite sur le terrain mais Je pense que je le fais lentement. J’ai volontairement mis les freins et ça pourrait être encore plus rapide“A expliqué Traoré à une occasion.

Conseillé par le médaillé olympique Darren Campbell

Le conseil de ne pas tirer le meilleur parti de sa vitesse lui a été donné par le médaillé olympique Darren Campbell, lors de son entraînement alors qu’il jouait pour Middlesbrough. Il a transmis que courir à 70% de sa vitesse était suffisant pour submerger un adversaire, mieux contrôler le ballon et réserver sa force.

En plus du travail physique, Adama Traoré porte une attention particulière à son alimentation. Il a un nutritionniste qui contrôle son alimentation pour maintenir son volume et son taux de graisses avec une grande présence de protéines et de légumes.

Le résultat est un physique privilégié et un grand état de forme pour éblouir par sa puissance et sa rapidité, impossible d’arrêter par les défenses rivales. «Adama a été Adama dans sa forme la plus pure et c’est ce que nous voulons qu’il soit, avec sa capacité à surmonter les contraires (…). Avec un joueur, ils ne pourront pas l’arrêter, ils devront utiliser deux joueurs », a commenté Luis Enrique après les débuts de son attaquant. Un choc qui est venu pour rester et marquer une nouvelle ère en équipe nationale.