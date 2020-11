le Barcelone a battu le Betis au Camp Nou 5-2 dans le match de la 9e journée de la Ligue de Santander et est réuni avec la victoire dans la compétition nationale, ce qui lui permet de placer huitième du classement. Leo Messi a commencé sur le banc mais le match nul des Verdiblancos juste avant la pause a forcé Koeman à changer ses plans et à éliminer l’Argentin en seconde période. L’entrée du 10 a complètement changé la rencontre et le Barça a pris les commandes.

Dans la minute 49 Griezmann a fait 2-1 après un cadeau de Messi qui a pris toute la défense et le gardien de but, et a laissé passer le ballon pour que Griezmann marque sur un but vide après l’aide de Jordi Alba. Quelques minutes plus tard, la star argentine marquait sur penalty après que Mandi se soit aidé par la main pour éviter la même chose de Dembélé. Le jeu a coûté le rouge au défenseur du Betis.

Loren coupe les distances en 73 avec un but qui a redonné espoir à Pellegrini. Mais Messi a mis fin à toute possibilité de retour avec un vrai but, le premier à être joué cette saison puisque jusqu’à présent il n’avait marqué qu’à onze mètres et bouclait ainsi l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Déjà dans 90 Pedri a condamné le choc avec 5-2 définitive.

Avant le Barça-Betis, l’affrontement entre Huesca Oui Eibar Quoi terminé par une cravate à un. Les armuriers sont allés de l’avant avec un but d’Esteban Burgos dans les phases finales de la première mi-temps, mais l’équipe locale égaliserait le match grâce à Rafa Mir en seconde période. Malgré les tentatives des deux équipes, le tableau de bord ne bougerait pas et une égalité à une serait le résultat final.

L’autre match de la journée qui a été joué jusqu’à présent est le Elche-Celta, le duel qui a ouvert la 9e journée de la Ligue de Santander vendredi dernier. Fidel Chaves a mis Elche en tête dès le point de penalty dès qu’il a commencé, mais avant la pause, Santi Mina ferait la finale attacher à un. Ce résultat favorise davantage les gens d’Elche qui restent dans la table du milieu, tandis que les Galiciens ne quittent pas la partie inférieure de la table.