Il Club de football de Barcelone ferme le 17e jour du Ligue de Santander à la cinquième place du classement après sa victoire contre le Huesca à El Alcoraz.

Les de Ronald Koeman Ils ajoutent 28 points dans les 16 matchs auxquels ils ont joué jusqu’à présent dans le championnat, où ils ont remporté huit victoires, quatre nuls et quatre défaites.

Le chef de la Ligue de Santander c’est encore une fois le Athlète de Madrid. Les hommes de Simeone ont battu Alavés grâce aux buts de Marcos Llorente et Luis Suárez et ils ont déjà 38 points qui leur permettent d’être en tête du tableau de qualification. Les rojiblancos ont encore deux matchs reportés contre Séville et Levante.

Le deuxième est le Real Madrid. Les de Zidane Ils n’ont pas non plus échoué lors de la 17e journée et ont battu avec succès le Celta de Vigo pour consolider la deuxième place avec 36 points et deux matchs de moins que l’Atlético.

Malgré sa crevaison contre Osasuna, le Société réelle conserve la troisième position avec 30 points, un de plus que le Villarreal (29), une équipe qui complète les posts donnant accès au Ligue des champions.

En dehors de ces positions, et celles qui donnent accès à la Ligue Europa, se trouvent Barcelone et Séville, sixième avec 27 points.

Dans la partie inférieure du tableau, Huesca est en bas après avoir ajouté seulement 12 points en 17 jours joués. Osasuna, avec 14, et Valence, avec 15, l’accompagnent dans les places de relégation en deuxième division.