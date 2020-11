La Mercedes occupera à nouveau la première ligne de la grille du Grand Prix de Bahreïn, une course pour laquelle Lewis Hamilton a décroché la pole numéro 98 de sa carrière. Et il l’a fait en grand depuis qu’il a atteint le record du circuit. La deuxième ligne de la grille sera occupée par les Red Bulls de Verstappen et de Albon, qui ont été respectivement troisième et quatrième.

La cinquième à Bahreïn sortira Sergio Perez, qui a devancé la Renault de Ricciardo et de Esteban Ocon. Pour sa part, Lando Norris, qui débutera le Grand Prix de Bahreïn à la neuvième place, s’est glissé dans l’Alpha Tauri de Gasly, qui sortira huitième, et Kvyat, cela en fera le dixième.

Sur Q3 étaient les Ferrari de Vettel et de Leclerc, onzième et douzième respectivement. Balade Lance, Le pilote Racing Point partira treizième, et Russell, avec Williams, quatorzième. Quinzième, comme il l’a fait au Grand Prix de Turquie, où il a pu gravir dix positions, il partira Carlos Sainz. Le Madrilène a filé en raison d’un problème de transmission situé à l’arrière de la voiture, ce qui a produit un drapeau rouge sur la piste et l’a empêché de terminer la Q3. Derrière Carlos Sainz, ils ne seront que Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean Oui Latifi.

Classement de la grille pour le Grand Prix de Bahreïn

1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Max Verstappen

4. Alex Albon

5. Sergio Pérez

6. Daniel Ricciardo

7. Esteban Ocon.

8. Pierre Gasly

9. Lando Norris

10. Daniil Kvyat

11. Sebastian Vettel

12. Charles Leclerc

13. Promenade de la lance

14. George Russell

15. Carlos Sainz

16. Antonio Giovinazzi

17. Kimi Räikkönen

18. Kevin Magnussen

19. Romain Grosjean

20. Nicolas Latifi