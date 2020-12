Adolfo Madrid Il est l’un des entraîneurs de football d’élite les plus connus de notre pays. Il est un entraîneur physique, un récupérateur fonctionnel et physiothérapeute et l’homme de confiance de nombreux joueurs de la Ligue. Des joueurs tels que des joueurs sont venus le voir pour tirer le meilleur parti de leur physique. Marcos Llorente, Marcelo ou Ibai Gómez.

Aujourd’hui, pour être un footballeur d’élite, le niveau de demande est beaucoup plus élevé. Cela ne suffit pas avec le travail physique et de balle qui est fait à l’entraînement, mais les figures de l’entraîneur personnel et du nutritionniste sont devenues habituelles pour beaucoup de footballeurs. L’un des plus reconnus pour le moment est Adolfo Madrid, entraîneur physique, récupérateur fonctionnel et physiothérapeute, ainsi que PDG d’AM Elite Training, projet créé avec Marcos Llorente afin que tout le monde puisse s’entraîner comme un athlète d’élite.

Le portefeuille de footballeurs qui ont été placés entre les mains d’Adolfo Madrid ne cesse de s’agrandir: Marcos Llorente (Athlète de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Ibai Gomez (Athlétique), Sergi Gomez (Séville), Rodrigo Ely (Alavés) ou Eric Garcia (Manchester City), etc. Ce ne sont que quelques noms, bien que leurs clients incluent également des athlètes d’autres disciplines, ainsi que des footballeurs de catégories inférieures.

“Je crois en recherche constante de la condition physique idéale, pour améliorer les aspects physiques de base (prévenir les blessures et être plus fiable), et les aspects complexes, améliorer et développer la technique individuelle et être en mesure d’obtenir des performances maximales»Dit Adolfo Madrid dans sa lettre de motivation.

Votre méthode de travail

Dans cette quête d’amélioration de la condition physique et d’obtenir des performances maximales, Adolfo Madrid marque une série d’exercices à réaliser avec toutes sortes d’équipements, des plus rudimentaires tels que poids, fitball, bandes élastiques à des appareils beaucoup plus innovants, comme les pneus de combat avec lesquels Marcelo Vieira du Real Madrid a été vu travailler récemment.

Dans ses sessions, il y a toutes sortes d’exercices tels que ceux qui cherchent à bas du corps, tronc, travaux préventifs avec pneus, etc. D’autres visent améliorer les techniques de course, la proprioception et le travail de force, la vitesse de réaction, etc. Tout cela afin d’obtenir les meilleurs résultats et les performances maximales possibles.

Ibai Gómez, Luca Zidane… la liste des clients

Ibai Gomez Il a travaillé avec Adolfo Madrid pendant un certain temps dans son rétablissement. Le joueur athlétique partage généralement une partie de son travail physique avec l’entraîneur personnel bien connu sur les réseaux sociaux.

Aussi Luca ZidanNous travaillons régulièrement avec Adolfo Madrid ou des joueurs comme Eric Garcia (Manchester City), Sergi Gomez (Séville), Rodrigo Ely (Alavés).

L’un des derniers footballeurs à avoir récemment rejoint le travail avec le célèbre entraîneur physique a été Marcelo Vieira. L’arrière latéral brésilien a décidé de se mettre entre ses mains pour tenter de retrouver sa forme physique et se remettre à son meilleur avec ses coéquipiers.