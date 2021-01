La Ligue a publié sur son site Internet la répartition des revenus des droits de télévision des clubs de première et deuxième division pendant la saison 19/20. Real Madrid et Atlético de Madrid leurs revenus ont augmenté malgré la crise des coronavirus, bien que les Barcelone C’est toujours le club qui reçoit le plus pour ce match: 165 millions d’euros, alors qu’il est l’un des clubs qui a reçu moins que lors des campagnes précédentes.

La crise du coronavirus s’est reflétée dans la répartition des revenus par droits de télévision reçu par les clubs de première et deuxième division. Selon le rapport publié par le Ligue sur son site Internet, le Barcelone C’est toujours l’équipe espagnole qui tire le plus de revenus de ce jeu: 165 millions d’euros, bien que ce soit un montant inférieur à ce qu’il a reçu la saison précédente (166,5 millions). Ils ont raccourci la distance Real Madrid et Atlético de Madrid, que contrairement aux azulgranas, ils sont plus entrés au cours de la dernière saison par rapport à la précédente.

Le Real Madrid est l’un des rares clubs à avoir augmenté ses revenus, passant de 155,3 à 156,2 millions d’euros. L’Atlético de Madrid, troisième du palmarès des clubs qui reçoivent le plus de droits télévisuels, a obtenu 124,2 millions d’euros pour ce match, contre 119,2 millions lors de la campagne précédente. D’autres clubs qui ont également réalisé plus de revenus ont été Valence, Leganés, Eibar, Getafe, Espanyol, Osasuna, Grenade et Majorque.

Comme lui BarceloneIl y a d’autres clubs qui ont également vu une réduction de leurs revenus de droits de télévision. Ce sont l’Athletic, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Levante, Alavés, Villarreal, Celta et Valladolid. Dans le calcul global, la Ligue de Santander a reçu 2,3 ​​millions d’euros de moins que la saison précédente, bien que la baisse des revenus soit plus sensible en deuxième division, puisque la baisse des revenus en la Ligue Smartbank était de 16,5 millions d’euros.