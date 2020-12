A Abu Dhabi, pour la première fois cette saison, un pilote non Mercedes a mené la séance de qualification. Max Vertappen a réalisé la pole position à Yas Marina devant Valtteri Bottas et un Lewis Hamilton toujours en convalescence après avoir été abandonné du Grand Prix précédent en raison d’un coronavirus. Quatrièmement, après un bon tour, il a été Lando Norris, qui s’est qualifié devant Red Bull de Alex Albon et son partenaire Carlos Sainz, qui sortira sixième.

Le grand résultat obtenu par Norris et Sainz place McLaren dans une position optimale en vue de réduire les 10 points dont Racing Point a l’avantage dans la lutte pour la troisième place de la Coupe du monde des constructeurs. Et est-ce que Balade Lance débutera le Grand Prix d’Abu Dhabi à partir de la huitième position et Sergio PerezBien qu’il ait terminé la séance de qualification en quinzième position, il le fera en dernier après avoir changé des éléments de son moteur.

En plus d’être immergé dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs, Carlos Sainz ets huitième dans les pilotes et n’a qu’un seul point à Charles Leclerc. Les Espagnols entameront le Grand Prix d’Abu Dhabi sixième et le Français neuvième lors de la séance de qualification. Malgré cela, le natif de Madrid a minimisé ce combat: “Je veux terminer la Coupe du monde le plus tôt possible, que ce soit de Leclerc ou de quelqu’un d’autre. Mais Cela ne veut pas dire grand chose de finir devant Charles car il sera mon coéquipier chez Ferrari l’année prochaine, car nous ne conduisons pas la même voiture».

Alors que Carlos Sainz aspire à dépasser Alex Albon en course, il espère également faire de même avec Lando Norris tant que McLaren vous permet de vous battre avec votre coéquipier. Derrière les Espagnols sortiront Kvyat, bien que sa principale menace sera Stroll, huitième. Leclerc, neuvième, partira devant Gasly, qui à son tour sortira avant Esteban Ocon et de Ricciardo. Comme les deux Renault, Sebastian vettel il était à nouveau hors Q3, terminant la séance de qualification pour le Grand Prix d’Abu Dhabi en treizième position.

Il est également surprenant de voir George Russell dix-huitième, et plus après à Bahreïn, où il a remplacé Hamilton chez Mercedes, il a frôlé la victoire. Pourtant, c’est la dure réalité qui vous attend tant que vous conduisez une Williams.

Qualification pour le Grand Prix d’Abu Dhabi

1. Max Verstappen (1’35.246)

2. Valtteri Bottas

3. Lewis Hamilton

4. Lando Norris

5. Alexander Albon

6. Carlos Sainz

7. Daniil Kvyat

8. Promenade Lance

9. Charles Leclerc

10. Pierre Gasly

11. Esteban Ocon

12. Daniel Ricciardo

13. Sebastian Vettel

14. Antonio Giovinazzi

15. Sergio Pérez

16. Kimi Räikkönen

17. Kevin Magnussen

18. George Russell

19. Pietro Fittipaldi

20. Nicholas Latifi