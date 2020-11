le 56 paires du premier tour de la Copa del Rey. le Athlète de Madrid il était l’épouvantail du tirage au sort en l’absence du Real Madrid et de Barcelone, qui avec la Real Sociedad et l’Athletic joueront la Super Coupe d’Espagne. Donc, le gros homme a été Cardassar, Troisième division. La rencontre se jouera au domicile de l’équipe des Baléares le 16 décembre 2020.

Les îles Baléares ont célébré le tirage au sort, comme elles l’ont fait Ville de Lucena sachant qu’ils recevront Séville marqué par Julen Lopetegui. L’équipe de Cordoue, également de la troisième division, affrontera toute une équipe de champions, l’un des plus grands de la Ligue, à la recherche de donner la cloche et de pouvoir continuer à progresser dans la compétition KO.

L’autre couple notable était celui qui affrontera Terrasa avec Valence, qui est toujours l’actuel champion de la Copa del Rey puisque l’an dernier, la finale entre l’Athletic et la Real Sociedad n’a pas pu être jouée, qui se jouera le 4 avril. Au total, il reste 56 paires de ce tirage, dans lesquelles il y avait 112 équipes de la première à la région préférée.

Anaitasuna-Getafe, Marchamalo-Huesca, Ribadumia-Cádiz, Racing Murcia-Levante, Buñol-Elche, Tomares-Osasuna, Racing Rioja-Eibar, Rincón-Deportivo Alavés, Cantolagua-Real Valladolid, Llanera-Celta, San Juan-Granada, UCAM Murcia-Real Betis et Leioa-Villarreal ce sont les autres tours de qualification avec First impliqué.

Le battage médiatique dans lequel ils sont entrés 112 équipes et les quatre participants à la Super Coupe d’Espagne ont été exemptés –Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Athletic Club et la Real Sociedad–, a égalé les 10 champions du match précédent avec 10 des 16 équipes de LaLiga Santander, tandis que les six autres ont été jumelés à six des 18 clubs du groupe. B, qui composait 14 des Troisièmes et les quatre demi-finalistes de la Coupe RFEF.

Après cela, les 12 équipes restantes se sont croisées avec 12 des 22 clubs de la SmartBank League, et les 10 derniers du groupe B affronteront 10 des 46 équipes de la deuxième division B.Les 36 autres de la deuxième B ont été jumelées entre Oui. Le match nul aura lieu le mercredi 16 décembre sur le terrain du club de catégorie inférieure ou dans la maison du ballon tiré en premier dans le cas d’équipes de la même catégorie. Les 56 gagnants passeront au deuxième tour, qui se jouera le jour des Trois Rois, le 6 janvier 2021.

C’est ainsi que les affrontements restent

Anaitasuna – Getafe.

Marchamalo – Huesca.

Ribadumia – Cadix.

Racing Murcie – Levante.

Buñol – Elche.

Tomares – Osasuna.

Courses Rioja – Eibar.

Cardassar – Atlético de Madrid.

Rincon – Deportivo Alavés.

Cantolagua – Real Valladolid.

Llanera – celtique.

San Juan – Grenade.

Terrassa – Valence.

UCAM Murcia – Real Betis.

Ville de Lucena – Séville.

Leioa – Villarreal.

Varea – UD Las Palmas.

Gimnástica Segoviana – Gérone.

Las Rozas – CD Mirandés.

Atlético Pulpileño – Lugo.

Ourense – Leganés.

Coria – Real Oviedo.

Gymnastique de Torrelavega – Real Zaragoza.

Quintanar del Rey – Sporting de Gijón.

Teruel – Rayo Vallecano.

Sestao – Ténérife.

Llagostera Costa Brava – Espanyol.

Îles Pitiusas d’Ibiza – Sabadell.

Atlético Baleares – Fuenlabrada.

Coruxo – Malaga.

Portugalete – Ponferradina.

Guijuelo – Majorque.

Pontevedra – Carthagène.

Amorebieta – UD Logroñés.

L’Hospitalet – Almería.

San Fernando Isleño – Castellón.

Loyauté de Villaviciosa – Alcorcón.

Cordoue – Albacete.

Haro – Balompédica Linense.

Marino – Cornellá.

Numancia – Lorca.

Deportivo Coruña – El Ejido 2012.

Burgos – Andorre.

Peña Deportiva – Tarazona.

Ibiza-Eivissa – Compostelle.

Poblense – Olot.

Leonesa culturel – Villanovense.

Estrémadure – Socuéllamos.

DUX International Madrid – Linares.

Navalcarnero – Badajoz.

Alcoyano – Laredo.

Calahorra – La Nucía.

Zamora – SD Logroñés.

Rayo Majadahonda – Yeclano.

Mutilvera – Racing de Santander.

Marbella – Lleida.