Antenne 3 a apporté des changements majeurs à ses actualités. Plus précisément, c’est jeudi dernier que ces modifications apportées par les responsables de la chaîne ont été rendues effectives, étant très significatives que Manu Sanchez, histoire de l’information sportive sur Antena 3 depuis de nombreuses années, change de métier et commence à se consacrer à l’information générale dans l’espace du matin.

Le saut de Manu Sánchez au présentateur et directeur de ‘Antena 3 Nouvelles’ Dans la matinée, il a provoqué une chaîne de modifications, et c’est que le poste qu’il laisse libre dans Sports sera occupé par deux présentateurs: Angie Rigueiro et Alba Dueñas. Tous deux accompagneront Rocío Martínez à la tête de cette section, qui était déjà partenaire de Manu Sánchez dans l’espace sportif depuis des années.

En principe, l’idée d’Atresmedia est que les trois tournent dans les différentes éditions de l’actualité et on ne sait pas comment ils seront organisés, s’ils seront fixés à un moment donné à midi ou la nuit. Dans tous les cas, ce qui est clair, c’est que Rocío Martínez a de nouveaux partenaires des sports dans «Antena 3 Noticias». Angie rigueiro Elle possède une vaste expérience dans le monde de la télévision et avant d’occuper ce nouveau poste, elle a accompagné Marina Monzón à la place qu’occupe désormais Manu Sánchez, c’est-à-dire dans le journal télévisé du matin. Née à Buenos Aires, au cours de cette année, elle a rendu compte de la pandémie et était aussi maman, comme le montrent ses réseaux sociaux, où elle est assez suivie et connue.

Pour sa part, Alba Dueñas Elle est moins connue des téléspectateurs et du grand public, mais elle a aussi beaucoup d’expérience dans l’écriture d’Antena 3. En tout cas, l’écran est apparu à l’occasion, notamment à El Tiempo ou dans des cas particuliers comme ce qui s’est passé avec Julen, petit garçon tombé dans un puits à Malaga. Avec les deux, un Rocío Martínez qui a déjà été dans l’actualité Sports of the Antena 3 pendant quatre ans, étant également un collaborateur de ‘El Chiringuito de Jugones’ et avec un passé sur ‘Real Madrid TV’.