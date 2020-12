Il Barcelone devient accro Ligue gagner dans le Camp Nou aile Société réelle par 1-2- L’équipe basque a atteint ce match en haut du tableau, mais les buts de Jordi Alba et De Jong étaient suffisants pour gagner un match dans lequel les Donostiarras ont frappé en premier grâce aux deux Willian Jose.

Avec ce résultat, L’Atlético de Madrid est le nouveau leader, bien qu’à égalité à 26 points avec la Real Sociedad, deuxième classée, et le Real Madrid. Cependant, les Basques ont trois matchs de plus que les deux de Simeone et Zidane. D’un autre côté, Barcelone, avec un match de moins, est cinquième avec 20 points.

La première mi-temps a été marquée par l’égalité. Les deux équipes ont eu leurs chances, mais Barcelone a pris un avantage bien mérité dans le vestiaire, car ils avaient plus de chance que leur rival. En revanche, au deuxième acte La Real Sociedad a été bien supérieure et a touché le but égalisateur à plusieurs reprises, mais finalement il n’est pas venu et a fini par perdre.

Le Real Madrid n’a pas échoué non plus

Souviens-toi de ce mardi Le Real Madrid a battu l’Athletic 3-1 au stade Alfredo di Stéfano. Les deux matchs appartiennent à la 19e journée et ils ont dû avancer car ce week-end, ces quatre équipes joueront la Super Coupe d’Espagne.

Les blancs ont gagné grâce à un but de Kroos et un doublé de Karim Benzema. A noter également la performance d’un Courtois qui a sauvé les hommes de Zidane dans les dernières minutes. D’autre part, les deux Athletic ont fait Capa. Les Basques ont résisté et ont montré leur visage malgré un match de 78 minutes avec un joueur de moins en raison de la juste expulsion de Raúl García pour un double jaune.