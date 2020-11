Fernando Alonso participe ces jours-ci à deux jours d’entraînement à Bahreïn avec sa Renault 18. Le pilote asturien a reconnu que son cou n’est pas encore prêt pour la Formule 1. C’est la partie du corps que le pilote souffre le plus en course et nécessite une formation. spécial. Comment les pilotes de Formule 1 renforcent-ils leur cou?

Le cou n’est pas encore prêt. J’ai fait beaucoup de ruban élastique, mais rien ne remplace la voiture et ses sensations et j’ai besoin de kilomètres. C’est pourquoi nous allons à Bahreïn », a-t-il récemment avoué. Fernando Alonso dans une interview avec le journal français L’Equipe. L’asturien roulera ces jours-ci avec la Renault 2018 à Bahreïn, une pratique qui est autorisée puisqu’il a la voiture depuis deux ans.

Sur le point de revenir en Formule 1, Alonso finalise sa préparation physique pour le retour au Gran Circo et au le cou est le principal centre d’attention en raison de l’immense usure qu’il subit compte tenu de la vitesse à laquelle ils circulent. Plus la vitesse est élevée, plus le freinage sera important et plus il affectera le cou. Les responsables sont les forces G, une mesure intuitive basée sur l’accélération que la gravité produirait sur un objet dans des conditions idéales sans atmosphère ni autre frottement.

Par exemple, l’airbag d’une voiture est activé lorsqu’il détecte des forces 3G, tandis que une voiture de Formule 1 peut produire un freinage 5 G et 3 G latéral dans les courbes. Le cou est la partie du corps qui souffre le plus et doit être préparée à résister à une telle pression.

Diverses méthodes pour entraîner le cou

Il existe différentes méthodes pour entraîner le cou. Il y a machines spéciales conçu spécifiquement pour la Formule 1. Cela permet l’entraînement spécifique des groupes musculaires utilisés lors de la conduite d’une voiture de Formule 1, en particulier dans les bras et le cou.

Ils sont également faits exercices d’élastique, tournant la tête et tirant le cou, comme Alonso lui-même expliqua qu’il avait utilisé. Un autre bon exercice est natation, tournant le cou de droite à gauche pour le renforcer. Également avec des bandes contenant les secousses ponctuelles d’un instructeur ou partagées par le pilote britannique George Russell soutenir avec le cou les kilos d’un poids.

Certains exercices qui, rien que de les voir, génèrent déjà de la douleur, mais qui sont essentiels pour un pilote de Formule 1.