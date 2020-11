Joan Mir est toujours dans une bulle. Le tout nouveau Champion du Monde MotoGP aime et savoure un rêve qu’il a toujours eu dans son enfance. Il a toujours été soutenu et sa famille a retenti. Fait intéressant, sa mère est devenue très populaire ces jours-ci. Et c’est qu’Ana Mayrata a ébloui les réseaux sociaux pour sa beauté.

Et que pense le pilote des nouvelles qui sont parvenues à propos de sa mère? Joan Mir le prend avec humour et plaisanterie. Cela ne le dérange pas de voir sa mère dans les médias et répond naturellement à ce sujet: J’ai eu ce problème toute ma vie. Toute ma vie, avec tous mes amis, toujours avec les blagues. C’est comme ça. J’espérais qu’au fil des ans, cela changerait un peu, mais non. Je ne suis pas inquiet. Je pense que c’est une bonne chose que ma mère soit jolie.

«Maintenant tu comprends pourquoi je suis aussi beau. Elle le prend bien, je le prends bien. Ce n’est pas un problème”a ri Joan Mir, qui n’est pas trop préoccupé par cette question et qui préfère continuer à profiter et à célébrer son championnat du monde dans la catégorie reine du motocyclisme.

Ana Mayrata elle-même, une mère qui ne répond peut-être pas aux normes mais qui n’est pas inconnue, n’a pas encore commenté la question. assistante de production, styliste pour les émissions de télévision et le style de vie de l’hôtel, professeur de yoga, et a participé à de nombreuses campagnes publicitaires. Il faut noter qu’elle était responsable du stylisme de son compatriote Rafa Nadal dans le tournage de Rafa Nadal Academy, mais ce qu’Ana Mayrata s’est fait connaître ces derniers jours, c’est à travers plusieurs photographies qui circulent sur le net dans lesquelles elle éblouit avec sa beauté, quelque chose dont Joan Mir se vante loin d’être dérangée.