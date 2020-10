Alexandre Zverev C’est une nouvelle ce mercredi en Allemagne, non pas parce qu’il a ajouté son deuxième tournoi consécutif dimanche dernier après avoir de nouveau gagné à Cologne, mais à cause d’un important problème extra-sportif qui n’a rien à voir avec la raquette et les courts. Il s’avère que Brenda Patea, ancienne petite amie de la joueuse de tennis allemande, Elle prétend être enceinte de 20 semaines et dit que le fils appartient à Zverev, même si elle souligne qu’elle ne veut rien savoir de lui ni partager la garde.

Mais qui est Brenda Patea? Nous parlons d’un modèle et Influenceuse bien connue sur Instagram, où elle compte près de 300000 followers, dont la relation avec Zverev la met encore plus sous les projecteurs. Cependant, la romance a pris fin et ils n’auraient pas dû très bien se terminer, car elle ne veut rien savoir de la joueuse de tennis malgré le fait qu’elle attend un de ses enfants, selon ses déclarations au magazine ‘Gala’

«Je suis dans la vingtième semaine de grossesse, j’attends un enfant d’Alex», déclare Brenda Patea, qui n’est plus chez Zverev depuis août: «Nous étions déjà en crise avant parce que nous avions des visions différentes de la vie. Celui qui vit avec un athlète de haut niveau doit se subordonner.

Patea n’a actuellement pas de contact avec Zverev, il ne veut pas l’avoir et ce qui est plus surprenant, c’est qu’il ne veut pas partager la garde de son futur fils ou de sa future fille avec le joueur de tennis. Ou du moins c’est ce qui compte dans cette interview qui fait le tour du monde: «C’est pour moi hors de question».