La crise économique provoquée par le coronavirus a reporté le changement de réglementation à 2022, les équipes seront donc limitées à développer leurs voitures en 2021 afin d’éviter la montée en flèche des dépenses. Malgré cela, Alpin chercher un moyen de contourner la réglementation pour donner une voiture “moyen nouveau” à Fernando Alonso cela vous permet de vous battre pour être sur le podium.

Ceci a été reconnu par Pat Fry, directeur technique d’Alpine: «Bien que la plupart des pièces de la voiture soient homologuées et ne puissent pas être modifiées, il reste en fait encore quelques choses ouvertes et en jeu. Nou vous pouvez faire une toute nouvelle voiture, mais vous pouvez en refaire la moitié. Nous analysons actuellement ce que nous pensons avoir du sens et nous essayons de faire tout ce qui est possible. “

«Mis à part le becquet, le châssis, le moteur et la boîte de vitesses, nous voulons revoir la majeure partie de la voiture. Je pense que tout le monde voudra. Notre direction de développement aérodynamique maintient une philosophie très solide et nous essayons de la suivre car nous il y a beaucoup de place pour faire les choses dans les règles», A-t-il souligné.

De plus, les équipes sont obligées par la réglementation d’introduire un nouveau fond plat pour la saison prochaine, ce à quoi Pat Fry a également fait allusion: «Le changement dans le fond plat semble un petit et insignifiant, mais cela change considérablement l’aérodynamisme à l’arrière de la voiture, donc cela dépendra de qui réussira à mieux y faire face, pour voir comment ça modifie vraiment l’ordre ».

L’inconvénient d’Alonso

Après que Renault a terminé sixième de la Coupe du monde des constructeurs, en Alpin ils considèrent que McLaren, troisième, partira avec un avantage: “Je suppose que McLaren peut changer un peu plus avec le changement de moteur, ce qui signifie que de nombreuses autres parties de la voiture peuvent changer», A déclaré Pat Fry.

Concernant les avantages et les inconvénients, Marcin Budkowski, le nouveau patron de l’équipe alpine, a récemment évoqué le handicap auquel Fernando Alonso devra faire face: «Je pense que vous devez prendre en compte le désavantage auquel il partira par rapport au reste des coureurs du grill, considérant que ne coule pas Formule 1 pendant deux ans».

«Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et ils devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais en Le cas de Fernando sera différent compte tenu de son absence prolongée“, Il ajouta.

Ce qui compte, c’est la voiture de 2022

Bien qu’Alpine puisse fabriquer une voiture “moyen nouveau“Pour Fernando Alonso, l’équipe et l’Asturien sont conscients que la priorité est qu’elle soit compétitive en 2022.”La saison prochaine, la domination de Mercedes se poursuivra, mais en 2022, nos espoirs sont épinglés. L’objectif est clair 2021 année de préparation, d’intégration avec l’équipe où un podium serait fantastique, mais en 2022 avec le changement de règlement, rêve de gagner et de se relever»A reconnu Alonso.

Interrogé sur ses options pour 2021, l’Espagnol a commenté: «De quoi suis-je content? Je n’ai aucun objectif en termes de poste spécifique. Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais Je sais que ces podiums sont dus à des catastrophes de Mercedes. Faire un podium et savourer à nouveau le champagne serait fantastique ».

Plus optimiste que Fernando Alonso Esteban Ocon, qui sera son partenaire en Alpine, se présentait pour la saison prochaine. Selon le Français, face à 2021, l’équipe doit faire un pas en avant: «Nous allons travailler pour l’année prochaine, en prenant les aspects positifs et en éliminant les négatifs, puis nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine».