Il y a de l’agitation autour de la figure de Leo Messi pour l’interview de Jordi Évole, qui sera diffusée dimanche prochain sur «La Sexta». Le journaliste catalan a donné quelques indices sur la conversation avec l’Argentin, et glisse que son idée est de prendre sa retraite à Miami, ce qui a été spéculé à plusieurs reprises. «Il m’a parlé de projets très précis pour l’avenir. Il m’a dit comment il voulait finir et cela m’a surpris. Inter Miami? Mettez la télé dimanche: vous visez très bien … », a déclaré le journaliste sur «Cadena Ser».

Et il convient de rappeler que la star argentine a acheté un appartement impressionnant et luxueux à Miami il y a un peu plus d’un an. Messi voulait déjà quitter Barcelone l’été dernier mais son contrat ne le permettait pas, et la possibilité de son départ en juin se renforce. C’est là que la MLS entre en jeu et plus précisément le rêve de David Beckham de signer l’Argentin pour sa franchise, l’Inter Miami.

Une maison spectaculaire

Et évidemment, il est frappant que Messi ait acheté ce luxueux appartement à Miami. La nouvelle maison de la famille ’10’ est dans le Tour Porsche Design de Sunny Isles Beach au 47e étage et il a une vue spectaculaire sur l’océan. L’accord a été conclu par Jorge Messi, père et représentant de l’athlète, et l’appartement a coûté environ cinq millions de dollars au footballeur, qui selon les informations ne va pas le revendre ou le louer, mais le veut comme résidence de vacances … ou comme retrait?

Les événements diront si Messi et sa famille déménagent à Miami à court ou moyen terme et finit par jouer dans la MLS. Ce qui est clair, c’est qu’il y a une maison et que c’est un endroit à son goût. Les candidats à la présidence veulent qu’il reste à Barcelone, mais la décision est de ’10’ et il devra la communiquer prochainement, car à partir du 1er janvier, il pourra négocier avec qui il veut …