Dans la veste, au-dessus de 1000 mètres d’altitudeHier, les éleveurs retiraient les vaches des vastes pâturages en raison de l’arrivée du froid et commentaient la possibilité que l’endroit soit la fin de l’étape de la Vuelta. «C’est une montée courte mais difficile. De plus, c’est magnifique et il y a de la place pour tout assembler. Fancuaya peut être le prochain Angliru sans problème », déclare Olegario Cuendias. “Ce serait une merveille, une opportunité pour eux de connaître Yernes et de se lancer dans le tourisme”, ajoute Carlos Suárez. La vérité est que la possibilité que le but d’une étape de la Vuelta soit à Fancuaya a révolutionné le conseil. Et les voisins sont un pour l’obtenir. Ils croient avoir des possibilités puisqu’il s’agit d’une nouvelle route. «Cela peut accrocher, la nouveauté. En fait, vous pouvez déjà dire qu’il y a plus de cyclistes ici », dit José Méndez Queipo. Et c’est que la proposition municipale a suscité un grand intérêt de la part des amateurs de cyclisme sur route qui, depuis que la candidature était connue, ont commencé à faire l’ascension vers Fancuaya.

«Je n’en ai jamais vu autant comme maintenant, avant qu’ils ne viennent avec des vélos de montagne, mais avec des vélos de course, nous ne les avons jamais vus; ils montent et descendent chaque week-end », ajoute Joana López Mora, voisine de Yernes et seule hôtelière du conseil. Ce serait pour elle une belle opportunité, non seulement pour le jour de la scène, «mais pour ce qui vient après. Vous constatez déjà qu’il y a plus de cyclistes, donc ça peut être bien ». Les voisins pensent qu’avec l’exposition médiatique de la Vuelta, Yernes et Tameza pourraient étendre leur structure touristique, avec une seule maison rurale. Ils voient la scène comme un moteur de développement pour la commune.

«La première chose est que cela servirait à leur faire connaître, c’est une publicité incroyable et ce serait très positif de promouvoir le tourisme rural», déclare Carlos Fernández, un habitant de Villabre et ancien maire du conseil. De plus, il estime que la dernière section de l’étape est parfaite pour le plaisir des fans “car elle comporte de nombreux changements avec des montées courtes mais dures qui demandent des efforts”.

De plus, le conseil municipal a présenté plusieurs possibilités d’arrivée. De Grado avec ascension par Rañeces, également depuis la ville de Moscona avec ascension par Cubia; et celui qui fait le plus payer pour son effet est celui qui relie les ports de San Lorenzo (Somiedo), Marabio (Teverga) et la finale à Fancuaya. “Àoui il passe par Villabre et traverse tout le conseil, le paysage est beau d’un côté et de l’autre et c’est parce que Fancuaya est beaucoup Fancuaya “dit Charo García lors d’un arrêt de sa promenade quotidienne avec Milagros López, qui pense que l’arrivée de Marabio “serait une étape nouvelle et différente, et elle est encore plus belle que celle d’Angliru”.

Il y a un grand enthousiasme à Yernes et Tameza pour atteindre une étape finale de la Vuelta en 2022 et ils sont prêts à collaborer à tout. Ils ont également le soutien de la Mairie de Grado pour l’organisation et ont le tronçon Yernes et Fancuaya comme neuf, récemment réparé. “La route est très bonne, les camions à bestiaux montent donc il n’y a pas de problème”, conclut Olegario Cuendias au pied de la veste.