Il n’a que 26 ans, mais à cet âge, Miguel Ángel López, alias Superman, a vécu beaucoup plus longtemps que le reste de l’équipe.. Le Colombien est devenu le nouveau chef des rangs Movistar dans une signature entourée de controverse. Celui de Boyocá, curieusement la même région que Nairo Quintana, Il a un caractère fort qui lui a fait surmonter tous les obstacles que la vie lui a lancés.

Miguel Ángel a gagné le surnom de Superman juste avant d’être majeur. Dans sa jeunesse, des voleurs ont tenté de voler sa bicyclette sans succès. Il les a affrontés parce qu’il ne pouvait pas se permettre de perdre sa monture et a pris plusieurs coups dans la jambe droite, mais il a atteint son objectif: garder le vélo.

Le Colombien progressait dans le classement en même temps que le pays vivait une fièvre parallèle avec un Nairo Quintana qui avait réussi à monter deux fois sur le podium du Tour lorsque l’occasion s’est présentée de se rendre en Europe. Astana l’a signé et l’a cultivé comme une perle jusqu’en 2018 – trois ans après avoir signé avec les Kazakhs – il a pris les podiums au Giro d’Italia et à la Vuelta a España. Il a même fait abandonner Alberto Contador à ses qualités de grimpeur.

Au cours des deux dernières années, López n’a pas réussi à reproduire les résultats de sa meilleure saison et a été impliqué dans des épisodes heureux et tristes. En 2019, se battant pour la victoire de la Vuelta a España, il était le seul des favoris à avoir publiquement reproché l’attitude de Movistar en tirant le peloton après sa chute et celle de Primoz Roglic.

Miguel Ángel López roulera pour Movistar l’année prochaine.

«Le mouvement de Movistar est un manque de respect pour le leader de La Vuelta. Ce sont toujours les mêmes imbéciles qui font les mêmes choses. Ces choses que fait l’équipe championne du monde … Quel champion du monde nous avons», A déclaré le cycliste en attaque à chaud à l’époque Alejandro Valverde, qui sera son partenaire en 2021.

Chronos, la kryptonite de Superman

Miguel Ángel López célèbre son triomphe dans l’étape reine du Tour 2020 (.)

Ce n’est qu’un échantillon du personnage d’un Superman López qui est toujours à l’avant et dont la motivation le rend capable du meilleur et du pire. Capable d’affronter un amateur qui l’a jeté de son vélo lors du Giro 2019, le cycliste était le seul à pouvoir gagner une étape de montagne dans un heads-up contre les Slovènes Roglic et Pogacar lors du dernier Tour de France au bout du Col de la Loze. Quatre jours plus tard, il s’écroulera dans le contre-la-montre décisif de la Planche de Belles Filles, perdant le podium qu’il avait au début de l’étape et cédant au vainqueur de l’étape –Pogacar– une minute de 6:17 terminant sixième au général.

Après être tombé dans le prologue du Giro d’Italia, dans un autre contre-la-montre fatidique, Movistar a décidé de décerner les rayures à un coureur capable de faire la différence au maximum lorsque le terrain devient raide. C’est un cycliste avec des caractéristiques similaires au jeune Nairo Quintana avec lequel l’équipe espagnole compte regagner sa présence en Colombie et avoir une option consolidée pour le classement général après que ni Marc Soler ni Enric Mas n’aient atteint les résultats escomptés cette saison.

«Très heureux de faire partie de l’une des meilleures équipes du cyclisme mondial. Comme toujours, je ferai de mon mieux pour représenter l’équipe Movistar et les fans colombiens de la meilleure façon. Cela a toujours été une équipe très spéciale pour tous les supporters de mon pays et très importante pour le cyclisme en Amérique latine », a déclaré le coureur dans des déclarations à l’équipe.

Superman López devra essayer de se comprendre avec quelques compagnons et grégaires à qui il doit des excuses. Nous verrons si le Colombien, tout talent et caractère, est capable de s’adapter à ce que demande l’équipe téléphonique. Pour l’instant, il devra gagner le bracelet de leader devant l’ombre imposante d’un Valverde qui devrait prendre sa retraite la saison prochaine avec l’or olympique.