Rafael Nadal était ce vendredi le protagoniste du programme de Bertín Osborne, ‘Ma maison est à toi’, avec un entretien très personnel dans lequel il s’est ouvert sur des sujets jusque-là inconnus. Une conversation agréable qui cette fois n’était pas chez personne, mais à l’académie des joueurs de tennis de Manacor et plus tard dans un restaurant.

Mais pourquoi Nadal n’a-t-il pas invité Bertín chez lui? La raison peut être la profondeur les réformes en cours dans cette impressionnante villa située à Porto Cristo, à Manacor. On a acquis une parcelle de plus de 7 000 mètres carrés pour environ quatre millions d’euros, et après près d’une décennie de paperasse, ils pourront bientôt emménager dans ce manoir au bord de la Méditerranée.

En fait, pendant la détention et pendant tout ce temps, Nadal et Mery Perelló ont vécu dans un immeuble familial également situé à Porto Cristo, comme l’a dit le joueur de tennis à Bertín pendant le programme. Il y avait aussi des moments où ils vivaient dans l’impressionnante maison des parents de Nadal, qui est juste en face de la leur.

Les nombreux obstacles qu’ils ont dû surmonter pour démarrer et avancer les travaux sur cette parcelle ont signifié qu’ils ont tous deux dû improviser des solutions temporaires, mais tout indique que dans les mois à venir Rafa Nadal et son épouse Mery Perelló pourront emménager dans leur impressionnante villa avec vues à la mer. Il y a dix ans, le joueur de tennis a acheté ce terrain, ce qui était particulièrement célébré à Majorque, car on craignait qu’un investisseur étranger n’acquière le terrain pour construire un hôtel, ce qui briserait la magie de l’endroit.