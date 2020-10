Pierre Emerick Aubameyang a fini par renouveler l’été dernier pour Arsenal malgré de fortes rumeurs qui l’ont mis hors de l’équipe anglaise après avoir mis fin à son contrat. Il a signé une nouvelle relation jusqu’en juin 2023 et facture 350000 livres par semaine, un montant qui lui a permis de construire un manoir spectaculaire à Londres pour lui et sa famille.

En Angleterre, ils hallucinent avec le nouveau domicile de l’attaquant gabonais et le journal The Sun a publié des images de ce que sera la nouvelle et impressionnante maison d’Aubameyang dans le nord de la ville. La propriété a des luxes de toutes sortes tels que piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammams, bar, cave à vin, une salle de sport spectaculaire au sous-sol, où il y a aussi un immense garage pour la luxueuse voiture paresseuse du footballeur. A l’étage, sept chambres, une pièce sécurisée et de nombreux espaces de divertissement.

L’architecte parle

Le manoir est situé dans un endroit “ vide ”, ce qui signifie qu’Aubameyang s’est assuré qu’il n’y avait pas de voisins pour éviter les problèmes ou les soucis. En fait, le terrain sur lequel il a fait construire la maison avait une autre maison en 1930, mais l’attaquant voulait construire son nouveau manoir à partir de zéro et à son goût.

Selon l’architecte Lees Munday, la maison est “ inspirée des manoirs en pierre des Cotswold et les formes blanches simples des maisons contemporaines de la Nouvelle-Angleterre. Notre design cherche à combiner le désir d’une silhouette avec un toit en pente et des colonnes qui symbolisent la «maison». La tendance croissante pour des éléments plus contemporains, en particulier des surfaces vitrées plus grandes pour donner plus de lumière et un contact plus étroit avec le jardin et les vues. La suite de loisirs du sous-sol offre une piscine luxueuse, un jacuzzi, un bar, un sauna, un hammam et une salle de sport, qui s’ouvre sur un puits de lumière paysager.