Il Athlétique Il est plus leader de la Ligue de Santander après avoir battu Eibar (1-2) grâce à deux buts de Luis Suárez. Dmitrovic Il a dépassé les Basques et l’équipe rojiblanco a donné les trois points à Simeone avec deux buts, le dernier d’un penalty douteux. Les colchoneros prennent sept points au Real Madrid avec un match de moins.

Lors du premier match disputé mardi, Valence et Osasuna étaient à égalité à un moment donné dans une répartition des points qui ne convient à personne. Calleri a égalisé le Navarrais en première mi-temps tandis qu’unai García, sur son propre but, a amené l’égalité à un but. Ce résultat n’est valable ni pour l’équipe Ché, qui est encore à trois points de la descente, ni pour celles de Jagoba Arrasate, qui sont avant-dernier à deux de la permanence que marque Alavés de Aberlado.

Elche, qui a fait match nul à Valladolid mardi, et Huesca, qui reste en dernière position après avoir perdu contre Getafe mercredi lors des débuts de Pacheta, sont également toujours en baisse. Plus loin de la relégation se trouvent Cadix et Levante, qui ont fait match nul lors de leur match de la 19e journée, et le Betis, qui a battu le Celta (2-1) grâce à deux buts des Canales et quatre points derrière la Ligue Europa.

Les deux postes qui donnent accès à l’Europe sont occupés par la Real Sociedad et Séville, qui ont gagné dans leur duel ce jour-là contre Alavés. Il faut rappeler que Saint-Sébastien, l’Athletic Club, le Real Madrid et Barcelone ont joué ce jour-là en décembre dernier pour le différend de la Super Coupe d’Espagne. Ces quatre équipes ont disputé leurs matchs respectifs des huitièmes de finale de la Copa del Rey entre mercredi et jeudi.