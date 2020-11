Pour la première fois cette saison, une Mercedes ne partira pas de la pole. Lance Stroll le fera, qui a réalisé le premier de sa carrière avant un Verstappen qui a dirigé les essais libres 1, 2 et 3 ainsi que Q1 et Q2. En Q3, déjà avec les pneus intermédiaires, les Racing Points ont surpris et si Promenade a été le premier, Sergio Perez Il a terminé troisième de la qualification pour le Grand Prix de Turquie.

C’était aussi une bonne session pour Red Bull, où Albon a terminé quatrième devant la Renault de Ricciardo. Cela n’a pas été pour la Mercedes. Hamilton la séance de qualification du Grand Prix de Turquie s’est terminée sixième et Bottas l’a fait neuvième. Ocon partira septième à Istanbul, Raikkonen huitième, et Giovinazzi dixième.

Les grandes déceptions de la séance de qualification ont été McLaren et Ferrari. Dans l’équipe britannique, Lando Norris a été onzième et Carlos Sainz treizième. En italien, Vettel a été douzième et Leclerc quatorzième.

En ce qui concerne Q1, il y a eu jusqu’à deux drapeaux rouges dans cette session. Un à cause de la pluie et un autre à cause de la sortie de piste de Grosjean. Carlos Sainz et Hamilton ont terminé treizième et quatorzième, respectivement, et se sont échappés de justesse car un drapeau jaune ne leur a pas permis d’améliorer leur temps. Certains pilotes ont fait et feront l’objet d’une enquête après les qualifications.

Qualification pour le Grand Prix de Turquie

Lance Stroll Max Verstappen Sergio Pérez Alex Albon Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Esteban Ocon Kimi Raikkonen Valtteri Bottas Antonio Giovinazzi Lando Norris Sebastian Vettel Carlos Sainz Charles Leclerc Pierre Gasly Kevin Magnussen Daniil Kvyat George Russell Romain Grosjean Nicholas Latifi