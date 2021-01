Lorena Reina

«J’étais très à l’aise à l’Atlético de Madrid, c’était mon équipe et j’avais tout. Mais parfois, il faut sortir de sa zone de confort et c’est pourquoi j’ai signé pour Madrid CFF. Là, j’ai réalisé le rêve de faire mes débuts en Première Division, quelque chose que je n’imaginais même pas quand j’ai commencé dans le football ». Il est raconté par Lorena Reina, centrale pour Oviedo Femenino. Et il continue: «Oviedo s’est intéressé à moi cet été et j’ai aimé l’équipe depuis le début. J’ai saisi cela comme une excellente occasion de continuer à grandir. Je ne me suis pas trompé. Oviedo est un club sérieux, soutenu par une équipe masculine qui a un nom national et je suis venu faire un grand pas dans ma carrière. J’ai trouvé un grand groupe au niveau du football et surtout au niveau personnel, quelque chose de très difficile à réaliser ».

Lorena Reina. | Vrai Oviedo

«Avoir joué à chaque minute possible est un privilège et une responsabilité, car il y a beaucoup de compétition. Je remercie également mes collègues, car si je suis ici, c’est grâce à eux. Pour le derby, je vais avec les meilleurs sentiments. Celui du premier tour a retenu mon attention car c’est quelque chose de différent et il est vécu avec une grande intensité. Bien qu’il n’y ait pas eu de public, vous ressentez cette tension. Les joueurs asturiens nous ont fait prendre conscience de l’importance du match. J’espère que nous gagnerons et je pense que nous sommes qualifiés. Je prédis 1-0 ».

Natalia Sobero

Pour une Sportinguista née comme Natalia Sobero, les derbies comme celui de demain sont sans égal: «La victoire de l’an dernier à Oviedo était très belle. Nous espérons répéter ». Née à Trescares (Peñamellera Alta) il y a 19 ans, Natalia est déjà l’un des capitaines de l’équipe et fait partie des alignements de la deuxième division, en tant qu’ailier gauche et dernièrement aussi en tant qu’ailier. “Ce sont des positions différentes, mais il s’agit d’aider l’équipe.”

La sportive Natalia Sobero se débat avec une rivale.

Il est arrivé au Sporting il y a cinq ans d’Urraca, où il s’est entraîné après avoir commencé à jouer à l’école. La rivalité entre les équipes féminines n’a rien à voir avec les derbies masculins, mais Natalia reconnaît que “ce sont des matchs avec plus de tension et il y a toujours des piques”. De plus, avec Sporting dans une situation difficile, les points sont très nécessaires. “On espère être au-dessus des quatre derniers pour oublier le danger de relégation”, assure Natalia, qui reconnaît que le nul à Oviedo serait un bon résultat, “même si je m’attends à un 0-1 ou 0-2”.