David et Simon Reuben deux deux frères britanniques qui comptent parmi les personnes les plus riches du Royaume-Uni. En Espagne, ils ne sont pas bien connus car leur activité dans notre pays est presque inexistante, mais à partir de maintenant, ils peuvent être rappelés pour être les propriétaires de celui qui a été voté comme le meilleur yacht du monde. Nous parlons d’un bateau impressionnant évalué à environ 70 millions d’euros qui a évidemment toutes sortes de luxes.

Quelle relation les propriétaires entretiennent-ils avec le monde du sport? Il s’avère que ces hommes d’affaires sont deux magnats des courses de chevaux sur le sol britannique, bien que leur fortune n’ait pas été créée précisément pour des raisons sportives. On parle de David et Simon Reuben, qui, selon la liste des personnes les plus riches du Royaume-Uni, ont une richesse de plus de 16 000 millions d’euros, presque rien…

Évidemment, ils ont assez d’argent pour acheter ce qu’ils veulent, et à leur époque, ils ont décidé d’investir dans ce yacht spectaculaire, un palais sur l’eau qui dispose d’un jacuzzi extérieur avec une vue impressionnante sur la mer, un service d’hélicoptère, un solarium, un bar , diverses salles, et un long etcetera. Une des sources de sa richesse est la propriété de Arena Racing Company, un groupe qui possède et exploite 16 hippodromes sur herbe.

Toutes sortes de luxe et de confort

Revenant à ce qui a été élu meilleur yacht du monde, nous parlons d’un bateau de près de 75 mètres de long avec des chambres incroyables, des balcons, un ascenseur à bord pour se déplacer entre les quatre étages … Mais l’un des luxes qui attirent le plus l’attention est sans aucun doute le Jacuzzi situé sur le pont, dans lequel tout en l’appréciant, vous avez une vue impressionnante sur la mer à travers laquelle vous naviguez. A proximité se trouve la piste d’atterrissage des hélicoptères, d’où les clients peuvent descendre et se rendre au salle de gym à bord ou regarder un film dans le cinéma intérieur ou extérieur.

Avec tout cela, il n’est pas étonnant que le navire appelé «Siren» ait remporté le prix du meilleur yacht aux récompenses. Prix ​​Mondiaux Superyachts 2009, Il y a 11 ans. Et les propriétaires qui ont le plaisir d’en profiter sont David et Simon, deux milliardaires britanniques qui auraient même eu des problèmes avec la mafia russe pour leurs affaires.