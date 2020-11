Ligue espagnole



“ C’est le régime de la terreur, tu es avec lui ou contre lui ”: critique de Messi



Christian Felipe Amezquita Ortiz 10 novembre 2020, 12h12

Déclarations explosives contre l’idole et le capitaine du FC Barcelone Répondrez-vous?

Après ce qui s’est passé à la fin de la saison dernière avec le burofax et son presque départ de Barcelone, la relation entre Lionel Messi et les managers des Blaugrana était extrêmement rompue. C’est précisément à cause de ce qui précède que Josep María Bartomeu, quelque temps plus tard, a pris la décision de démissionner de son poste de président.

Maintenant, il y a beaucoup de critiques / rumeurs d’un côté à l’autre, alors que Bartomeu a été crucifié pour ses terribles décisions au commandement du club, Messi est interrogé sur ses attitudes présumées au sein de l’équipe. Précisément à propos de ce dernier, l’ex-agent d’Antoine Griezmann a lancé de fortes accusations contre le capitaine culé.

En dialogue avec le magazine ‘France Football’, Éric Olhats reproche à l’Argentin les problèmes répétés que son ex-représenté a eu pour rejoindre son nouveau club. En ce sens, il l’accuse d’avoir “une attitude déplorable” avec son partenaire.

«Antoine est venu dans un club où Messi a tout pour cible. Il est à la fois empereur et monarque et n’a pas salué l’arrivée d’Antoine. Son attitude a été déplorable et lui a fait du mal », a-t-il déclaré.

Il est même allé plus loin et a souligné que “j’ai toujours entendu Griezmann dire qu’avec Messi, il n’avait aucun problème, mais jamais l’inverse.” Sur ce, il a assuré que la capitainerie argentine est “le régime de la terreur, soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui”.



Ainsi, Olhats a souligné que l’ancien Atlético de Madrid “aime le football et rien d’autre, il ne veut pas se disputer avec qui que ce soit”, mais a également fait valoir que son mauvais départ avec Barcelone est dû au fait que “quand il est arrivé, Messi n’a pas Il lui a parlé ou lui a passé un ballon. Je pense que cela génère un traumatisme pour une adaptation négative ».