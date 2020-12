Novak Djokovic Il a un lien spécial avec l’Espagne, en particulier avec Marbella, où il passe généralement ses vacances. Il a également passé le premier confinement pour coronavirus sur la Costa del Sol, où il profite du beau temps tout en s’entraînant pour ses prochains tournois. Le joueur de tennis serbe aime tellement le sud de l’Espagne qu’il a décidé d’investir et d’en acheter un impressionnant manoir pour 10 millions d’euros à Marbella, en particulier dans l’urbanisation de la Sierra Blanca.

Le joueur de tennis a déjà passé le confinement avec sa famille sur la propriété, et il l’a tellement aimé qu’il a payé 10 kilos pour être un voisin de ce développement de luxe. Avant de l’acquérir, Djokovic a payé environ 10000 euros par semaine pour la location de cette villa impressionnante et exclusive, située dans l’un des meilleurs quartiers de Marbella et avec vue sur la mer et les montagnes.

Plus de détails sur la maison

Le manoir a 1000 mètres carrés construits sur un terrain de 3500. La maison dispose de neuf chambres, huit salles de bains, une piscine intérieure, plusieurs salons, une salle de cinéma et de télévision, une immense salle de jeux avec billard et baby-foot, un spa, avec sauna et bain turc, et une salle de sport entièrement équipée. La décoration mélange des styles tels que méditerranéen ou arabe, et à l’extérieur de la maison il y a un barbecue, un espace de divertissement et même son propre court de tennis où Djokovic peut pratiquer ses coups.

Une maison qui se distingue également par sa grande luminosité dans toutes les pièces. Le fait d’être sur la Costa del Sol aide également, car tout au long de l’année, il y a de nombreux jours de beau temps garantis dans cette région dans laquelle le joueur de tennis serbe a décidé d’investir pour passer les vacances avec sa famille, qui sont également ravis de avoir une résidence secondaire à Marbella.