Après qu’une poussée de fin de saison l’année dernière leur a laissé trois matchs de moins qu’une place de choix, l’élargissement du champ de séries éliminatoires dans la campagne 2020 tronquée en pandémie semblait être une attente de base raisonnable pour les Mets de New York.

Des jours meilleurs étaient sûrement à venir pour les Orioles de Baltimore, qui venaient de connaître la pire séquence de deux ans de l’histoire de la franchise, mais même les pronostiqueurs les plus optimistes ne s’attendaient probablement pas à ce qu’ils profitent de la saison raccourcie en se qualifiant pour le plus grand tournoi.

Pourtant, avec deux semaines et demie restantes dans la saison, les Orioles sont l’équipe qui entrera sur le terrain mercredi soir avec une chance de grimper dans une place en séries éliminatoires au détriment d’une équipe des Mets sous le choc en danger de tomber. contention entièrement.

Les Orioles chercheront à terminer un balayage d’une brève série inter-ligues lorsqu’ils visiteront les Mets dans la finale d’un set de deux matchs. Jorge Lopez (1-0, 5,59 ERA) devrait prendre le monticule pour Baltimore contre Rick Porcello de New York (1-4, 5,54) dans une bataille de droitiers.

Le gaucher en difficulté John Means a remporté sa première victoire de la saison mardi soir, lorsqu’il a lancé six solides manches et que les Orioles ont frappé quatre circuits dans une déroute 11-2.

La victoire était la quatrième de suite et la sixième en huit matchs pour les Orioles (20-21), qui se sont déplacés à moins d’une demi-partie des Yankees de New York pour la huitième et dernière place en séries éliminatoires de la Ligue américaine. Baltimore a battu les Yankees et les Mets 28-7 au cours des quatre derniers matchs.

“Ces gars-là et la façon dont ils se balancent, ils font vraiment quelques courses”, a déclaré Means mardi soir. “Nous avons une bonne équipe en ce moment et la chimie est vraiment efficace.”

L’absorption d’une deuxième défaite difficile consécutive a fourni aux Mets (19-24) un autre rappel dont ils ont besoin pour monter un coup de pied de finition, et rapidement. New York a battu les Phillies de Philadelphie par un combiné de 19-2 lors de matchs consécutifs samedi et dimanche avant de surmonter un déficit de six points, tout en gaspillant finalement une avance tardive dans une défaite de 9-8 et 10 manches lundi.

Les Mets sont à trois matchs derrière les Marlins de Miami et les Giants de San Francisco – qui ont chacun gagné mardi soir – dans la course pour les deux dernières places en séries éliminatoires de la NL.

“Ce fut une défaite difficile ce soir, mais cette équipe est trop bonne pour ne pas participer aux séries éliminatoires”, a déclaré le voltigeur des Mets Jake Marisnick, qui a réussi le circuit de Means en deuxième manche. “Je pense que nous le savons, et nous devons jouer mieux que ce soir et nous occuper des affaires. Il ne reste plus beaucoup de matchs.”

Lopez a remporté la victoire vendredi dernier, lorsqu’il a accordé trois points non mérités en cinq manches alors que Baltimore a entamé sa séquence de victoires avec une victoire de 6-3 sur les Yankees dans le deuxième match d’un double.

Porcello n’a pas pris en compte la décision vendredi dernier, lorsqu’il a abandonné deux points en six manches lors de la défaite 5-3 des Mets contre les Phillies.

Lopez a accordé une manche en deux manches de soulagement lors de sa seule apparition contre les Mets le 24 mai 2018, alors qu’il lancait pour les Milwaukee Brewers. Porcello a une fiche de 8-12 avec une MPM de 4,77 en 23 départs en carrière contre les Orioles.

