Le chanteur et coach italien populaire de La Voz, Laura Pausini, a éclaté sur Twitter à la suite de multiples hommages à Diego Armando Maradona en Italie un jour où deux autres femmes avaient été assassinées par leur partenaire. «C’est un homme indéniable pour des milliers de choses»Le chanteur a commenté Maradona sur le réseau social bien connu, bien que plus tard, en raison de l’agitation que ses mots ont généré, il a choisi de supprimer la publication.

Tout n’a pas été des hommages et de bonnes paroles à la mémoire de Diego Armando Maradona, décédé mercredi 25 novembre à 60 ans. Si les réactions générales de gratitude et de regret pour son départ prématuré se sont généralisées à travers le monde, il y a aussi eu ceux qui n’ont pas voulu oublier l’autre côté, plus controversé du génie du football. L’un d’eux est la chanteuse populaire Laura Pausini.

En Italie, pays où El Pelusa a été adopté après son passage à Naples, la nouvelle de la La mort argentine a choqué tout le pays. Des hommages ont eu lieu dans la ville qui le vénère en tant que Saint et dans tous les médias, ils ne parlaient de rien d’autre. Tout cela a fait exploser Laura Pausini sur les réseaux sociaux. Le chanteur populaire a regretté que les adieux à Maradona aient attiré plus d’attention que la mort de deux autres femmes victimes de violence sexiste, un fléau qui s’est aggravé pendant la pandémie.

Aucune femme au monde ne mérite d’avoir peur. Et savoir que, pendant la détention, le nombre de femmes victimes de violences a augmenté me met encore plus en colère (seulement aujourd’hui deux autres cas en Italie).

Disons STOP à la violence contre les femmes! Faisons nous sentir forts! – Laura Pausini (@LauraPausini) 25 novembre 2020

“Il était super au ballon mais …”

«En Italie, l’adieu à Maradona est plus d’actualité, un homme sûrement formidable qui joue au ballon, mais vraiment peu appréciable pour des milliers de choses qui ont été rendues publiques, plus qu’au revoir à tant de femmes maltraitées, violées et maltraitées. Aujourd’hui, ce ne sont pas les nouvelles les plus importantes dans ce pays, malgré le fait que deux autres sont décédés ce matin. Je ne sais pas quoi penser », a déploré Laura Pausini.

Cependant, à la suite du barrage de messages que son commentaire a produit, la chanteuse a choisi de supprimer le tweet contre Maradona, bien que beaucoup aient déjà capturé les paroles de l’une des voix italiennes les plus appréciées au monde.