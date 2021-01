De la rédaction

Jeudi 31 décembre 2020

L’entraîneur argentin Santiago Solari a estimé que c’était un honneur de diriger le club América, une équipe qu’il a également décrite comme l’une des plus grandes du football mondial.

C’est une grande joie de pouvoir travailler pour un club avec une histoire gagnante et un nom qui évoque l’espoir et l’opportunité: l’Amérique, la patrie du football, pourrait-on dire, a déclaré l’entraîneur hier dans une interview au réseau TUDN.

De même, l’ancien barreur du Real Madrid a déclaré qu’il était ravi de participer à une compétition aussi passionnée que la Liga Mx.

«Ce n’est pas que je sois surpris ou pas (contact avec le board des Eagles), ça me fait plaisir, ça me rend très excité. L’Amérique est l’un des plus grands du continent et du monde, et le football mexicain est une passion. Je n’ai que du bonheur et beaucoup d’espoir d’arriver.

Merci, c’est une merveilleuse opportunité et j’ai hâte d’y être. (Le Mexique) est un pays où le football est vécu avec une telle intensité que pour nous tous qui aimons ce sport, c’est un honneur, a-t-il déclaré.

Selon divers médias, Solari arriverait dans le pays samedi prochain, après les soirées de la Saint-Sylvestre, et irait immédiatement travailler avec l’équipe azulcrema pour le début du tournoi 2021 Guardians.

Les débuts d’Indiecito sur le banc de l’équipe Coapa auraient lieu le samedi 9 janvier, lorsque les Águilas accueillent le Club Atlético de San Luis au stade Azteca, dans un duel correspondant à ce jour l’un des prochains tournois de Liga Mx.

D’autre part, hier, il est apparu que le Péruvien Pedro Aquino, qui joue actuellement pour le club de León, actuel champion de football mexicain, pourrait rejoindre l’Amérique pour la saison prochaine. Après une première offre du milieu de terrain, qui a été rejetée par l’équipe de La Fiera, le conseil d’administration d’Azulcrema a lancé une autre proposition et apparemment, à cette occasion, ils ont réussi à convaincre la direction émeraude.