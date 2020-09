Le vainqueur d’Anthony Davis pour les Lakers contre les Denver Nuggets était un “tir Mamba”, a déclaré l’entraîneur-chef Frank Vogel.

Davis a livré un incroyable trois battements de sonnerie pour amener les Lakers à une victoire de 105-103 sur les Nuggets dimanche alors qu’ils prenaient une avance de 2-0 en finale de la Conférence de l’Ouest.

Vogel a déclaré que les Lakers voulaient honorer le regretté Kobe Bryant, le grand NBA décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier. Et l’entraîneur des Lakers pense que le vainqueur du match de Davis était le type de tir quintuple champion de la NBA et ancien MVP Bryant aurait produit.

“Eh bien, nous voulons incarner ce que Kobe Bryant représentait et honorer sa mémoire”, a-t-il déclaré aux journalistes. «Évidemment, il y a certains matchs où nous allons le ressentir un peu plus que d’autres. Quand nous avons cet uniforme, je pense que nous le ressentons plus que d’autres.

“C’est un coup que Kobe Bryant allait frapper. Pour moi, AD s’envole juste vers l’aile comme ça, catch-and-shoot avec le plus gros match de notre saison, rien que net, c’est un tir de Mamba.”

Alors que les Nuggets se ralliaient lors du match 2, Davis (31 points et neuf rebonds) et LeBron James (26 points et 11 rebonds) menaient les Lakers à la victoire.

Vogel était plein d’éloges pour Davis et James alors que les Lakers se rapprochaient d’une première apparition en finale de la NBA depuis 2010.

“Je n’arrête pas de dire, il [Davis] est un acteur majeur. Il nous a vraiment porté à travers un tronçon où nous avions du mal à marquer à la fin du troisième “, a déclaré Vogel.” Le combo de LeBron James et Anthony Davis est juste – si l’un d’eux ne va pas, l’autre l’est. Il y en a eu un peu ce soir.

“Quand ils partent tous les deux en même temps, il est presque impossible de s’arrêter. Ces gars-là se sont portés tous les deux tout au long du match et évidemment une grande partie de la victoire.”