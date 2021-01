La pandémie a balayé toutes sortes d’événements programmés pour 2020. Les Jeux Olympiques n’avaient pas connu de suspension depuis la deuxième Coupe du monde et il y a eu des mois que le mouvement olympique a vu comme impossible la célébration de son événement vedette à Tokyo. Enfin, en 2021, il y aura des Jeux et il semble que ce soit une grande normalité pour les circonstances dans lesquelles nous vivons. Le seul doute, de l’avis du président du Comité olympique espagnol Alexander White, réside en présence du public.

«Tout est assuré, athlètes, entraîneurs, fédérations et même journalistes … La seule question est de savoir si nous verrons ou non un public dans les gradins. Personne n’en a la certitude exacte. Cela dépend de l’évolution de la pandémie jusqu’en juillet. Je pense qu’il y aura un public, mais pas autant qu’avant. Il faut attendre pour voir s’il y aura une vaccination. Le CIO et l’OMS prendront la meilleure décision pour tous », résume le président du COE, l’une des personnes les plus proches du président du mouvement olympique, Thomas Bach.

Dans une interview avec OKDIARYBlanco fait preuve d’un discours prudent et plaisante même sur le fait que “maintenant nous en sommes à autre chose” alors qu’avant la pandémie, le débat était de savoir si un porte-drapeau ou un autre viendrait. «Heureusement, il a été décidé qu’il devrait y avoir un garçon et une fille porte-drapeau pour chaque pays. Le CIO cherche à promouvoir la parité et cela me semble une mesure extraordinaire de reconnaître l’effort de chacun des athlètes », admet-il.

Alejandro Blanco récompense le roi Felipe avec Thomas Bach.

EspagneCependant, elle ne se lance pas dans une mode passagère dans le sport féminin ou quelque chose de similaire, comme le reconnaît Blanco. Le président montre sa poitrine quand il reconnaît le rôle des femmes dans le mouvement olympique espagnol et alors qu’au niveau international elles cherchent à avoir un 50-50 en termes de représentantes olympiques, cette situation a déjà été réalisée par l’Espagne et avec des résultats impressionnants.

«Il y a une donnée très importante et c’est que lors des derniers Jeux de Rio, 68% des filles qui sont allées Brésil Ils sont revenus avec une médaille olympique ou un diplôme. C’est une information qu’aucun pays au monde ne possède. C’est pourquoi je dis que nous avons une longueur d’avance », est-il fier.

À BlancEn tant qu’ancien combattant au poste de président, il n’aime pas faire des prédictions sur d’éventuelles médailles, surtout dans une année aussi incertaine après la pandémie. Bien sûr, il prévient que le COE fait des prévisions internes de médailles et qu’elles ont été correctes dans le nombre des deux dernières éditions olympiques. «Tu sais que je ne parle pas de médailles, je parle de possibilités. À l’heure actuelle, nous ne savons pas comment sont nos athlètes et nous ne savons pas quel est le niveau du sport, des autres athlètes, des autres pays. Le sport n’est pas une science exacte, mais à l’approche du rendez-vous, nous en saurons plus car il reste encore beaucoup de qualifications qui n’ont pas eu lieu. Il président du COE admet une certaine inquiétude quant à l’annulation de certains événements prévus à ces dates par Covid-19.

Ils vont nous surprendre

Le président du Comité olympique espagnol admet que ce report va changer la façon de penser d’un athlète qui avait prévu de prendre sa retraite à Tokyo. “Mais si Paris 2024 est là à côté et qu’ils le savent”, dit-il sarcastiquement. Blanco ne veut pas révéler de noms avant ce qui allait être le dernier rendez-vous d’une génération de médaillés inoubliables tels que Rafa Nadal, Pau Gasol, Mireia Belmonte ou Saúl Craviotto.

«Ils feront une journée de réflexion. Je ne pense pas que ça durera plus d’un jour ou deux, parce que quand tu voudras le réaliser, nous serons à Paris. Vous pensez avoir la période de repos, vous êtes déjà en 22 et il s’avère qu’en 24 vous concourez à Paris. Donc, certains de ces athlètes qui pensaient que ce seraient leurs derniers Jeux, car ils ne seraient pas leurs derniers Jeux», Témoigne le président, qui ne révèle pas s’il restera en fonction, bien qu’il bénéficie du plein soutien des fédérations olympiques espagnoles.

L’Espagne a obtenu 17 médailles aux Jeux de Rio.

Lorsqu’on lui a demandé si nous verrions les meilleurs Jeux de l’histoire, Blanco est clair sur sa prédiction selon laquelle rien ne dépassera ce qui a été vu dans Pékin 2008. «C’est qu’ils ne doivent entrer dans la comparaison avec personne par les moyens qu’ils mettent». Le président galicien pense cependant qu’ils seront “mieux organisés” et qu’ils le seront surtout “Plus durable”. Je suis allé à Tokyo plusieurs fois. Je connais la mentalité japonaise. Ils feront des Jeux qui en termes d’organisation sont parfaits. L’histoire est qu’ils ont moins de budget parce que cela a été convenu de cette façon et que la Chine a fait un investissement incomparable à l’époque.

Réconcilier les sports espagnols

Blanco a acquis au fil du temps un rôle de médiateur dans tous les conflits que le sport espagnol a connus, malgré le fait qu’il ait lui-même été impliqué dans diverses controverses avec le Conseil supérieur des sports. «Je ne vais pas me lancer dans des polémiques. Je ne suis en concurrence avec personne et mon téléphone est ouvert 24h / 24. Mon histoire est d’aider les athlètes », admet le président, qui a vécu un affrontement avec le CSD en raison du maintien des bourses ADO et de leurs conditions. «Tout cela est résolu et assuré. Les athlètes auront tout », dit-il, tout en remerciant l’UCAM Murcia, Telefónica et la Fondation Trinidad Alfonso pour leur implication dans le sport olympique.

Pour éviter cette dépendance d’état, Blanc Il est clair que «ce que nous devons essayer, c’est qu’il y a de plus en plus d’argent privé dans le sport, que nous aidions ces entreprises à investir dans le sport et à leur rendre cela avec visibilité et résultats. Je pense donc que c’est une voie qui devrait de plus en plus être priorisée dans l’argent privé pour développer le sport espagnol.

Blanco est clair que la guerre Rubiales-Tebas dans le football espagnol a une solution facile. «La solution n’est pas compliquée. Que chacun remplisse ses compétences. Rien d’autre », déclare le président, qui voit possible que les deux dirigeants puissent vivre ensemble. «Il y a plus de points de compréhension qu’il y a deux ans. Des solutions doivent être trouvées aux points de friction entre les deux parties. Je ne pense pas qu’un climat tendu serait bon pour le football et le sport espagnol.

Le COE a été une référence lors du confinement avec ses réunions télématiques.

Pour terminer l’entretien, Blanc il plaisante sur les mille et une anecdotes que les athlètes lui ont racontées pendant la détention. «Je pourrais écrire un livre de 1000 façons de m’entraîner pendant le coronavirus, mais je prendrai autre chose: avec votre responsabilité. Les histoires d’athlètes qui ont pu sortir s’entraîner pendant la pandémie et qui ne l’ont pas fait par responsabilité et par solidarité avec la société ont touché mon cœur, malgré le fait que le risque de contagion était nul. Les athlètes sont devenus un autre exemple dans cette situation et cela rend fier.