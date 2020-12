Alfonso Reyes a une fois de plus sorti son fouet pour frapper Barcelone cette fois pour “ l’affaire Heurtel ”. L’ancien joueur d’Estudiantes ou du Real Madrid, entre autres, Il a ravi le club du Barça pour avoir quitté la base française d’Istanbul et le refusant d’avoir voyagé avec le reste de l’expédition à Barcelone avant des dates comme Noël et, ce qui est plus important, au milieu d’une pandémie mondiale.

“Nous avons discuté avec le joueur et cette situation est injustifiable à tout point de vue”, A commencé à dire Alfonso Reyes à El Larguero. «C’est exécrable et c’est loin d’avoir une quelconque sensibilité à ce moment», a poursuivi le président de l’ABP, qui il défendit pleinement Thomas Heurtel.

«Abandonnant un joueur dans un pays avec les protocoles sanitaires qui sont nécessaires, le joueur était complètement seul. Heureusement, il y avait un ancien coéquipier qui pouvait le récupérer », a déclaré Alfonso Reyes, faisant référence à Rodrigue Beaubois, coéquipier de Thomas Heurtel en équipe de France. Et c’est que Barcelone l’a laissé dans le pavillon Anadolu Efes lorsque l’équipe s’est rendue à l’aéroport d’Istanbul.

De plus, Alfonso Reyes a donné plus de détails sur tout ce qui s’est passé. «Au début, le joueur ne pouvait pas se rendre au pavillon dans le bus de l’équipe. J’ai dû y aller en taxi. C’est une situation tellement surréaliste. Je ne l’avais jamais expérimenté en basket », a commenté le président de l’ABP.

L’ancien joueur étudiant a démantelé le communiqué officiel que Barcelone avait publié. «Le joueur est sous la discipline de Barcelone car le joueur a un contrat. Leur contrat n’est pas temporaire ou il peut être suspendu pendant un jour et ils peuvent se connecter le lendemain », a-t-il déclaré. “Les négociations doivent être réglées dans les bureaux et ne pas faire payer le joueur de manière enfantine avec une réaction qui ne rentre pas dans le basket ou dans tout autre secteur du travail”, at-il ajouté.

Pour finir, Alfonso Reyes a évoqué les réactions des coéquipiers de Heurtel à Barcelone, qui sont montés dans le bus pour se rendre à l’aéroport sachant que les Français se sont vu refuser de voyager avec eux. «Les joueurs ont vécu une situation très difficile. Ils sont très malheureux. Les réactions ne sont pas toujours aussi faciles », a-t-il déclaré. «Après le moment vous réalisez que vous auriez pu faire autre chose ou quelque chose de moins. La solidarité est unanime et quiconque a traversé un vestiaire de basket-ball sait que notre code nous dit que cela ne peut pas être fait. C’est pourquoi cela m’étonne que parfois des gens qui ont été joueurs oublient ce qu’ils ont vécu dans un vestiaire », a-t-il conclu.