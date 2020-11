L’Atlético de Madrid a battu Cadix 4-0 au Metropolitano grâce aux buts de Joao Félix, avec un doublé, Llorente et Luis Suárez. Le très sérieux match de l’Atlético, qu’il a dominé de bout en bout, comme contre le Lokomotiv Moscou, mais dans lequel il a eu de la chance devant le but. Les rojiblancos, avec deux matches de moins, deviennent co-leaders de la Ligue de Santander et, menés par Joao Félix, Luis Suárez et, bien sûr, Cholo Simeone, Ils présentent leur candidature pour le titre de champion.

Cholo Simeone est allé pour les trois points avec l’attendu. Jan Oblak il a défendu, comme toujours, la voûte du matelas. Par devant, Tripier et belle étaient dans les ruelles avec le couple Giménez-Savic, qui commence à se consolider, dans l’axe de l’arrière. Par devant, Saúl et Llorente ils sont tombés en bandes et Koke et Héctor Herrera exercé sur le pivot. La ligne la plus avancée, pour les deux hommes clés, pour ces deux en qui les matelas ont tous leurs espoirs: Joao Félix et Luis Suárez. Kondogbia, le nouveau venu, était sur le banc en attendant sa chance.

Devant était Cadix, que la dernière fois qu’il a pris l’A4 pour se rendre dans la capitale espagnole, il est revenu avec trois points après avoir battu le Real Madrid à Valdebebas. En outre, ils sont venus au Metropolitan comme l’un des équipes de révélation de la Ligue de Santander et ils l’ont démontré dans un domaine toujours difficile comme l’Atlético de Madrid. Mais le problème pour ceux de Cervera est qu’ils ont dû face à un Atleti différent, celui qui a déjà laissé derrière lui cette fameuse transition et qui veut s’opposer à la répétition de l’exploit de 2014 en remportant le titre de champion.

Le cuir roulait dans le fief des matelas et les hommes de Simeone allèrent rapidement chercher le premier de la nuit. Et à 7 minutes, l’objectif de 7 est arrivé. Jeu répété dans lequel ils accrochent une balle au deuxième poteau où il n’y a personne. Fali et Ledesma, qui sont sortis pour le cuir, se mettent en travers et Llorente récupère le ballon, qui le suspend à ce qui était auparavant le premier poteau et maintenant il est devenu le deuxième et Joao Félix a terminé avec sa tête pour ouvrir la boîte. Les premiers sont arrivés pour les matelas et ils n’étaient pas satisfaits. Quelque chose a changé chez Atleti cette saison: ils voulaient le second, l’incerisme est terminé.

Rouleau de matelas

En 21 ′, il n’a pas marqué 21, mais un homme doux l’a fait. Le footballeur reconverti. Celui qui est passé du milieu de terrain défensif à l’attaquant et est également capable de briller sur l’aile. En bref, le footballeur complet. Le lecteur saura déjà que je veux dire Marcos Llorente. Le Madrilène n’était pas marqué, Trippier l’a vu et a mis le ballon dans l’écart pour qu’il se batte et ne cesse de croire en prenant le ballon contre l’opposition d’Álex Fernández. Il l’a pris et, presque sans angle, a tiré pour battre Ledesma, qui a également fourni un peu d’aide à l’équipe de Simeone pour célébrer le score de 2-0 inscrit par un homme qui ne pouvait pas être plus heureux après avoir reçu l’appel de Luis Enrique.

Cadix a commencé à prendre plus de risques, mais ils ont été complètement contrés par les hommes de Cholo Simeone. Les minutes passaient et Oblak continuait sans tacher ses vêtements et sans avoir à faire cet arrêt salvateur auquel le spectateur est habitué. Le match s’est déroulé sur le terrain andalou et sur l’insistance de l’Atlético est arrivé le troisième, l’œuvre de Saúl, mais il a été annulé par le hors-jeu de Kieran Trippier. Le VAR l’a corroboré et le jeu a continué avec le même scénario. Luis Suárez avait l’air de vouloir marquer. Il a essayé en tant que Chilien, mais ne pouvait pas bien enchaîner son tir, et a également tenté sa chance avec une tête en envoyant son tir au-dessus de la barre transversale de Ledesma.

Suárez prononce et Joao tue

Avec le score de 2-0 et la domination totale de l’Atlético, les deux équipes se sont rendues aux vestiaires pour reprendre des forces. Le discours / colère de Cervera était assuré. Quelque chose a dû faire effet parce que les gens de Cadix sont sortis avec plus d’intensité, à tel point qu’ils étaient sur le point d’écorcher la cheville de Luis Suárez. La douleur ressentit l’Uruguayen, mais il se remit rapidement et condamna le match à la 54e minute. Bon coup de l’Atlético avec Joao Félix en tête, il décide de le donner à Luis Suárez qui se tient seul devant Ledesma et le bat. Très juste la position de l’Uruguayen, qui a dû être réexaminée dans le VAR parce que dans un premier temps elle a été annulée. La technologie a permis que quelques minutes plus tard l’ex du Barça puisse célébrer autant. Mieux vaut tard que jamais, sinon le dire à l’attaquant.

Partie condamnée et Correa et Torreira sont entrés pour remplacer Llorente et Héctor Herrera. Repos pour l’Espagnol pour surprendre Luis Enrique lors de la première séance d’entraînement de l’équipe nationale. Il y avait aussi des mouvements à Cadix. Celui qui a quitté le terrain était Augusto Fernández, qui à cause du coronavirus a été laissé sans ovation, mérité bien sûr, des fans de l’Atlético de Madrid. Il a également vécu ses premières minutes en tant que joueur de l’Atlético Kondogbia, qui est entré sur le terrain accompagné de Thomas Lemar. L’ancien joueur de Valence a eu un match confortable, bien qu’en plus de ces minutes, il ait également remporté un carton jaune.

Oblak n’avait pas grand-chose à intervenir, bien qu’il ait laissé un bon arrêt pour garder sa feuille blanche. Cet objectif que Fali était sur le point de percer avec un centrochut lointain qui s’est empoisonné et a forcé le Slovène à tendre la main. Il a également dû faire un effort avant la tentative de Garrido, mais il faut très bien le faire pour battre SuperJan, qui a de nouveau laissé une feuille blanche dans la Ligue et continue d’être l’équipe avec le moins de buts dans le championnat lors de la 9e journée. La dernière ligne de frappe a été inscrite à la 90e par Joao Félix après une passe décisive de Correa. Le Portugais a tiré sur Ledesma et a certifié une victoire avec laquelle l’Atlético de Madrid se positionne comme co-leader malgré deux matchs en attente.