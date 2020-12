«Vous allez m’écouter. Vous m’écouterez ». Babin n’a pas pu faire en sorte que l’équipe d’arbitrage s’occupe de lui quand, hors du terrain et sans lâcher la serviette avec laquelle il séchait le sang qui coulait sur son visage, il a laissé une des images du match. Le footballeur, attrapé – sans pouvoir y parvenir – par le médecin Juan Cachero et le physiothérapeute Pelayo Merediz, a exigé que le juge de touche lui donne les raisons pour lesquelles le coup qu’il a subi dans la zone de l’Espanyol ne méritait pas un penalty. Son image d’indignation était celle de l’ensemble des fans du Sporting face à une nouvelle situation qui laisse le VAR marqué.

Est-ce un coup capable de causer une blessure suffisante pour appeler une pénalité? L’arbitre, le Basque Sagués Oscoz, et l’arbitre VAR, le Navarrais Prieto Iglesias, ont cru hier qu’ils ne l’avaient pas fait. Tout a commencé avec Babin et Lluís López se disputant un ballon divisé dans la zone après un corner du Sporting. Le ballon a rebondi avant que le défenseur de l’Espanyol ne saute pour le dégager, étendant son bras droit lorsqu’il a vu que Babin était également sur le point de commencer le saut. La prochaine chose a été de voir le joueur du Sporting sur le terrain et quelques secondes plus tard, soigné par les services médicaux. Le sang coulant sur sa joue trahit l’impact.

“Si ça saigne, si ça saigne!”, A répété Pablo Pérez à Sagués Oscoz quand il a vu que l’arbitre, après avoir entendu l’explication des responsables du VAR à travers le “pinganillo”, a indiqué un nouveau corner à la place du point de penalty. . Les esprits ont commencé à se réchauffer de plus en plus sur le terrain. Et pas seulement avec l’arbitre basque. Raúl de Tomás avait commencé à récriminer Babin qui prétendait dès le premier instant qu’il l’avait vu tomber, alors qu’il était juste devant la pièce. Pablo Pérez a été le premier à sortir pour défendre son partenaire et lui faire des reproches. Le rojiblanco central, alors qu’il était encore soigné, prit peu de temps pour lui répondre. Il y eut le premier geste de colère d’un Babin qui désigna l’Espanyol en avant tout en écoutant avec un demi-sourire. “Il saute et est frappé au visage. Saute et frappe-le au visage! »Répéta sans cesse Javi Fuego à l’arbitre, qui secoua la tête en continuant avec sa main tendue marquant le drapeau de coin. «Ça ne le touche pas, n’est-ce pas? a ajouté Javi Fuego pour montrer sa surprise face au peu ou pas d’arguments avec lesquels l’arbitre a répondu pour faire valoir sa décision de continuer à quitter le match. Babin a dû quitter le terrain, car les footballeurs qui subissent une coupure ou un coup qui provoque une hémorragie ne peuvent pas participer tant que le saignement n’a pas disparu. Là, en arrière-plan du stade RCDE, il a vu comment l’équipe a pris un court virage dans lequel le deuxième perroquet de but est arrivé. Et puis il a explosé.

Dans une équipe avec un personnel réduit et blessé par des blessures, la plus grande peur était de perdre Babin pour avoir protesté. Le problème était de savoir comment l’arrêter. Déterminé à aller parler à la ligne, au quatrième officiel ou à quiconque a franchi la ligne, Cachero a essayé de l’attraper de mille manières. Et quand il s’est échappé, Pelayo Merediz a pris le relais. Tous deux ont été déplacés d’un côté et de l’autre d’un simple mouvement de bras, puissant si c’est Babin qui le fait. Gallego se pencha du banc pour demander le calme. Quelques secondes plus tard, la fin du match était sifflée.

Les dernières minutes ont également laissé des messages du côté rival. En particulier, par Sergi Darder, qui a dédié le deuxième but de l’Espanyol au banc des visiteurs. Le footballeur, après avoir terminé une contre-attaque dans laquelle le but était vide, a couru à la position de Gallego, mettant son doigt à sa bouche en signe de silence. On ne sait pas si en raison des protestations précédentes ou en raison d’une dette en cours.