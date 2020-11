première ligue



C’était le meilleur? Pep Guardiola a défini son avenir à Manchester City



Christian Felipe Amezquita Ortiz 19 novembre 2020, 08h02

Son contrat avec l’équipe anglaise a expiré une fois la saison 2020-21 terminée.

L’entraîneur espagnol Pep Guardiola a renouvelé deux saisons supplémentaires avec Manchester City, a annoncé jeudi le club anglais.

L’entraîneur espagnol, arrivé à City en 2016, après avoir été sur le banc pour Barcelone et le Bayern Munich, a mis fin à son contrat à la fin de cette saison, mais restera désormais en Angleterre, au moins jusqu’en 2023.

Pendant son séjour au club de Manchester, Guardiola a remporté deux Premier League, une FA Cup, trois Coupes de la Ligue et deux Super Coupes d’Angleterre. Sa taupe est la Ligue des champions, où il n’a pas encore pu atteindre les demi-finales.

Cette saison, City est dixième du classement de la Premier League, un match derrière, six points derrière le leader Leicester City.

“Depuis que je suis arrivé à Manchester City, je me suis senti bien accueilli par tout le monde au club et en ville. Depuis, nous avons réalisé de grandes choses ensemble, marquant des buts, remportant des titres et nous sommes très heureux des succès”, a déclaré Guardiola. “Le défi maintenant est de continuer à s’améliorer et à évoluer”, a-t-il ajouté.